Avrupa Müslüman Forumu İslamofobiye Karşı Basın Toplantısı Düzenledi

Avrupa Müslüman Forumu, İslamofobi ve İslam karşıtı oluşumları eleştiren bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Niyazov, Avrupa'da yaşanan İslamofobik eylemlerin Müslüman ülkelerle kapıştırma amacı taşıdığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ile yakınlaşma adımlarının bu sorunları çözeceğine inandığını ifade etti.

- AVRUPA Müslüman Forumu Başkanı Niyazov, "Yalnızca İsveç'te değil, tüm Avrupa'da bu tür eylemler yaşanıyor. Bugün büyük Avrupa'da 170 milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu aşırılık yanlısı grupların amacı Avrupa'yı Müslüman ülkelerle kapıştırmaktır. Sayın Erdoğan seçimlerden sonra Avrupa'yla yakınlaşma adımları atıyor. Bu yakınlaşma inanıyoruz ki bu tür İslamofobik problemleri çözecektir." dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Saparmurat Niyazov İsveç Güncel Haberler