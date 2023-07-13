AVRUPA MÜSLÜMAN FORUMU BAŞKANI NİYAZOV'DAN İSLAMOFOBİ UYARISI

AVRUPA Müslüman Forumu 'İslamofobiye geçit yok. Sansasyonel ifşa" başlığıyla Beyoğlu'nda basın toplantısı düzenledi. Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul - Vakhed Niyazov, "Bugün büyük Avrupa'da 170 milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu aşırılık yanlısı grupların amacı Avrupa'yı Müslüman ülkelerle kapıştırmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ülkeleriyle yakınlaşması bu tür sorunların çözülmesi konusunda önemli bir adım. Bu provokasyon eylemlerini gerçekleştiren grupların eylem ve amaçlarının boşa çıkarılması anlamına geliyor." dedi.

Avrupa Müslüman Forumu, "İslamofobiye geçit yok.Sansasyonel ifşa" başlığıyla Beyoğlu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Vakhed Niyazov, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Uluslararası Müslüman Hukukçular Birliği (IAML) Başkanı Marat Gaziev ve Avrupa Müslüman Forumu Türkiye Temsilcisi Rüstem Hamidoğlu katıldı. Toplantıda, Avrupa'da İslamofobi ve İslam karşıtı oluşumlara değinildi. 28 Haziran'da İsveç'te yaşanan eyleme yönelik açıklamalar yapıldı. İslamofobik söylem ve eylemlerin yer aldığı videolar gösterildi. Avrupa Müslüman Forumu araştırmasıyla, İsveç'teki eylemin Avrupa'da İslamofobik bir oluşum tarafından organize edildiği, bu oluşumun başka eylemler de planladığı belirtildi. Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Vakhed Niyazov, ortaya çıkarıldığı belirtilen İslamofobik oluşum ve toplantıyla lgili bilgi verdi.

"AŞIRILIK YANLISI GRUPLARIN AMACI AVRUPA'YI MÜSLÜMAN ÜLKELERLE KAPIŞTIRMAKTIR"

Niyazov, 'Yalnızca İsveç'te değil tüm Avrupa'da bu tür eylemler yaşanıyor. Bazı Avrupa ülkelerinde yasalarda olan eksiklikten ve çifte standarttan kaynaklanıyor. Bu çifte standartların olmasını nerede görebiliriz ' Antisemitizm ve ırkçılık suçtur ama İslamofobi fikir özgürlüğü. Bu çifte standart ve açıklar bazı alçak ve akılsızlara çirkin eylemler gerçekleştirmek için imkan vermektedir. Bugün büyük Avrupa'da 170 milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu aşırılık yanlısı grupların amacı Avrupa'yı Müslüman ülkelerle kapıştırmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ülkeleriyle yakınlaşması bu tür sorunların çözülmesi konusunda önemli bir adım. Bu provokasyon eylemlerini gerçekleştiren grupların eylem ve amaçlarının boşa çıkarılması anlamına geliyor." dedi.

"ÇOK ÇİRKİN EYLEMLER YAPIYORLAR"

Niyazov, 'Bu uluslararası bir grup arkasında bazı güçler var. İlham kaynağı ideolojistleri Kanada'da. En büyük aktivistleri 1 hafta önce Rusya'da yakalandı. Birkaç kişi var, 'Momik' gibi, Avrupa'nın değişik ülkelerinde, bazılarını bugün göstereceğiz. Çok alçak kişiler, bazı videoları ahlaki değerlerimizden dolayı gösteremeyeceğiz. Bunlar Kuran-ı Kerim'e hakaretler yağdıran bir grup, Kuran-ı Kerim'in yakılması yere atılması, üstüne basılması gibi çok çirkin eylemler yapıyorlar." dedi. Niyazov konuşmasını, 'Sayın Erdoğan seçimlerden sonra Avrupa'yla yakınlaşma adımları atıyor. Bu yakınlaşma inanıyoruz ki bu tür islamofobik problemleri çözecektir. Sayın Erdoğan bugün dünya arenasındaki konumu çok önemli" şeklinde bitirdi.

AVRUPA MÜSLÜMAN FORUMU SORUŞTURMA YÜRÜTTÜ

Avrupa Müslüman Forumu, toplantıyla ilgili yazılı bir açıklama da yaptı. Açıklamada, "Avrupa'daki Müslümanlar, kundakçı Salvan Momika'nın da katıldığı ve talimatlarını İsveç'te yerine getirdiği uluslararası aşırılık yanlısı bir grup olan İslamafobilerin yuvasını açığa çıkardı. 28 Haziran'da İsveç'in Stockholm'de Kurban Bayramı münasebetiyle Iraklı bir sığınmacı, Kur'an-ı Kerim'le alay ederek İskandinav ülkesinde yaşayan en az 700 bin Müslüman vatandaşlarına ve Büyük Avrupa ülkelerinde yaşayan 170 milyondan fazla dindaşlarımıza hakaretler yağdırdı. Bu durum tahmin edilebileceği gibi dünya genelinde tansiyonun artmasına ve Batı ülkeleri ile İslam Dünyası arasındaki ilişkilerin yeni bir bozulmaya uğramasına neden oldu. Avrupa Müslüman Forumu, bu alçak eylemin arkasında kimin olduğunu anlamak için bir soruşturma yürüttü. Analistlerin ve BT uzmanlarının çalışmalarının bir sonucu olarak alçak Salvan Momik'in arkasında tam bir uluslararası İslamafobik aşırılık yanlısı grubun olduğunu öğrenmek mümkün oldu. Liderlerden biri ve Momik'in ilham kaynağı, 1 Temmuz'da Volga'daki bir şehirde daha da iğrenç bir eylem gerçekleştiren Ulyanovsk'tan (Rusya) Mısırlı Said Abdelrazek'tir. (Abu Mustafa) Bu grubun liderleri arasında bazı kaynaklara göre Kanada'da saklanan ünlü Zakharia Boutros, İsveç'ten Salvan Najm ve Zakhar Müslümanları Avrupa ülkeleriyle kapıştırmak ve dünya ümmetini önemli sorunlardan uzaklaştırmak isteyen etkili güçler var. Avrupa Müslüman Forumu liderleri ve ortakları, 13 Temmuz 2023 Perşembe günü İstanbul'da Türk ve yabancı medya için bu uluslararası İslamofobik grubun yıkıcı faaliyetleri hakkında şok edici materyallerin sunulacağı bir basın toplantısı yapacak. Avrupalı Müslümanların temsilcileri de gelecekte bu tür eylemler önleme planlarından bahsedecekler. Aşırılık yanlılarının bu tür provokasyonlarına Avrupa Birliği, Rusya ve Türkiye liderliğinin bir değerlendirmesi ve tepkisi verilecektir." ifadelerine yer verildi.