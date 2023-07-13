AVRUPA MÜSLÜMAN FORUMU BAŞKANI NİYAZOV'DAN İSLAMOFOBİ UYARISI

AVRUPA Müslüman Forumu "İslamofobiye geçit yok. Sansasyonel ifşa" başlığıyla Beyoğlu'nda basın toplantısı düzenledi. Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul - Vakhed Niyazov, "Bugün büyük Avrupa'da 170 milyon Müslüman yaşamaktadır. Bu aşırılık yanlısı grupların amacı Avrupa'yı Müslüman ülkelerle kapıştırmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ülkeleriyle yakınlaşması bu tür sorunların çözülmesi konusunda önemli bir adım. Bu provokasyon eylemlerini gerçekleştiren grupların eylem ve amaçlarının boşa çıkarılması anlamına geliyor." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel