Avrupa Merkez Bankası faizleri 50 puan daha artırdı

Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini 50'şer puan artırdı. Mart ayında da 50'şer puanlık artış yapılacağı bildirildi.Avrupa Merkez Bankası (AMB), yüksek enflasyona karşı faiz yükseltme politikasını sürdürdü. Üç temel politika faizi olan ana refinansman oranı, mevduat faiz oranı ve marjinal fonlama faizi 50'şer puan artırıldı. Böylelikle mevduat faizi yüzde 2,5'e, refinansman faizi yüzde 3'e yükseltilmiş oldu. AMB'nin son kararıyla faizler, 2008 Kasım ayı sonrasının en yüksek seviyesine çıktı.

AMB, Mart ayında düzenlenecek bir sonraki Konsey toplantısında 50 baz puanlık artışa daha gidileceğini bildirdi. Hedef, enflasyonun kısa vadede aşağı çekilmesi ve "orta vadede" yüzde 2 hedefine ulaşılması olarak açıklandı.

Mart sonrasında durum değerlendirmesi yapılacak

AMB'den yapılan açıklamada, faizlerin belirgin ve eşit tempoda yükseltilmesi yoluna devam edileceği, Mart ayındaki 50 puanlık artış sonrasında durum değerlendirmesi yapılacağı belirtildi.

Amerikan merkez bankası Federal Reserve (Fed), Çarşamba günü faiz artış temposunu düşürerek 25 baz puanlık artış kararı almıştı. İngiltere Merkez Bankası da bugünkü toplantısında faizleri 50 baz puan artırdı.

Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat'ın Çarşamba günü açıkladığı tahmini verilere göre, Avrupa'da enflasyon Ocak ayında yavaşlama eğilimini sürdürdü. Enflasyon buna rağmen yüzde 8,5'lik oranla yüksek seviyelerde seyretmeyi sürdürüyor.

AFP/BK,TY