Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Abd-Çin Arasında Seçim Yapmak Daha Az Refah ve Daha Fazla Yoksulluğa Yol Açar

NEW YORK, 18 Nisan (Xinhua) -- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD ile Çin arasında seçim yapmaları konusunda diğer ülkelere yapılan ve giderek artan siyasi baskıların tüm dünyada daha az ekonomik büyümeyle sonuçlanacağını ve "her anlamda" kaçınılması gereken bir durum...

NEW YORK, 18 Nisan (Xinhua) -- Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ABD ile Çin arasında seçim yapmaları konusunda diğer ülkelere yapılan ve giderek artan siyasi baskıların tüm dünyada daha az ekonomik büyümeyle sonuçlanacağını ve "her anlamda" kaçınılması gereken bir durum olduğunu söyledi.

FOX News'de Pazar günü çıkaran habere göre CBS'nin "Face the Nation" programına katılan Lagarde, iki ülkeye atıfta bulunarak, "Bu iki büyük ekonomi arasında açıkça bir rekabet var" ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı, ayrıklaştırma ve dünyanın bir tür ikili kutuplaşmaya gitmesinin, tüm dünyada daha az ekonomik büyüme, daha az refah ve daha fazla yoksulluğa yol açacağı uyarısında bulundu.

ABD ve Çin'in diyaloğa girebileceği umudunu dile getiren Lagarde, ticarette cepheleşme olmaması gerektiğini vurguladı.

Lagarde, 2011- 2019 yılları arasında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Başkanı olarak görev yapmış bir Fransız politikacı ve avukattır.