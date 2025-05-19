Avrupa Liderlerinden Trump ile Ortak Telefon Görüşmesi

Avrupa Liderlerinden Trump ile Ortak Telefon Görüşmesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'da kalıcı bir barış çağrısında bulundu. Görüşmede ateşkesin önemi vurgulandı.

İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, dün gece geç saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de yer aldı. Bu görüşme, Başkan Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile yapacağı duyurulmuş telefon görüşmesi öncesinde istişare amacıyla yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan (Meloni), öncelikle İtalya'nın, Avrupa ve Batılı ortaklarıyla birlikte Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın çabalarına verdiği desteği yineledi ve derhal ve koşulsuz bir ateşkesin önemini vurguladı. Son olarak, Başbakan, Ukrayna tarafının diyalogdan yana tutumunu bir kez daha takdir ettiğini ifade etti ve Moskova'nın liderler arasında doğrudan temaslarla barışa götürecek bir müzakereye ciddi şekilde dahil olmasını ümit ettiğini dile getirdi."

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü

19 Mayıs'ta görkemli kutlama! Yürüyüş yapılan nokta hayli manidar
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Eskişehirspor taraftarlarından Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamalarına engel

Galatasaray'ın şampiyonluğu bir ilimizi karıştırdı
Yanlış yerden çıkmaya çalışan Arda Güler az daha takımı kaçırıyordu

Stattan çıkarken yanlış yere girdi, son anda uyarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.