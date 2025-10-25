Haberler

Avrupa Liderleri ve NATO'dan Rusya'ya Yaptırım Taahhüdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa liderleri ve NATO genel sekreteri, Londra'da yapılan toplantıda Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma ve Ukrayna'ya askeri destek sözü verdiler. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rus petrol ve doğalgazına tam yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

LONDRA, 25 Ekim (Xinhua) -- Avrupa liderleri ve NATO genel sekreteri, Londra'da düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma ve Ukrayna'ya uzun menzilli saldırı ve hava savunma silahlarının teslimatını hızlandırma sözü verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in de aralarında bulunduğu Avrupa liderleri, cuma günü toplantı sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında koalisyonun, küresel pazardan Rus petrol ve doğalgazını kademeli olarak çıkarmayı ve dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşası için fon olarak kullanmayı hedeflediğini söyledi.

Starmer, İngiltere'nin Rus petrol ve doğalgazına tam yaptırım uygulayarak öncülük ettiğini, ardından ABD ve Avrupa Birliği'nin de aynı yolu izlediğini söyledi. Starmer, İngiltere'nin Ukrayna'ya 5.000'den fazla hafif çok amaçlı füze tedarik etmeyi planladığını ve 140 tanesinin planlanandan önce teslim edildiğini duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de pazar günü AB üye ülkelerinin Rusya'ya karşı 19. yaptırım paketini onayladığını ve bu yaptırımların ilk kez ülkenin doğalgaz sektörünü hedef aldığını söyledi. Doğalgaz sektörü, Rusya ekonomisinin temel direğini oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.