Avrupa Liderleri ve NATO'dan Rusya'ya Yaptırım Taahhüdü

LONDRA, 25 Ekim (Xinhua) -- Avrupa liderleri ve NATO genel sekreteri, Londra'da düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma ve Ukrayna'ya uzun menzilli saldırı ve hava savunma silahlarının teslimatını hızlandırma sözü verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in de aralarında bulunduğu Avrupa liderleri, cuma günü toplantı sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında koalisyonun, küresel pazardan Rus petrol ve doğalgazını kademeli olarak çıkarmayı ve dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşası için fon olarak kullanmayı hedeflediğini söyledi.

Starmer, İngiltere'nin Rus petrol ve doğalgazına tam yaptırım uygulayarak öncülük ettiğini, ardından ABD ve Avrupa Birliği'nin de aynı yolu izlediğini söyledi. Starmer, İngiltere'nin Ukrayna'ya 5.000'den fazla hafif çok amaçlı füze tedarik etmeyi planladığını ve 140 tanesinin planlanandan önce teslim edildiğini duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de pazar günü AB üye ülkelerinin Rusya'ya karşı 19. yaptırım paketini onayladığını ve bu yaptırımların ilk kez ülkenin doğalgaz sektörünü hedef aldığını söyledi. Doğalgaz sektörü, Rusya ekonomisinin temel direğini oluşturuyor.