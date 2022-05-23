Avrupa Konseyinden Rusya'nın azınlık haklarını bahane olarak kullandığı iddiası - Haberler

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Avrupa Konseyinden Rusya'nın azınlık haklarını bahane olarak kullandığı iddiası

AA - Esra Taşkın - Güncel
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Avrupa Konseyinden Rusya'nın azınlık haklarını bahane olarak kullandığı iddiası

Avrupa Konseyinin Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşmeye (FCNM) ilişkin Danışma Komitesi, Rusya'nın "azınlık haklarını" Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane olarak kullandığını iddia ederek, bu durumu esefle karşıladığını belirtti.

Avrupa Konseyinin Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşmeye (FCNM) ilişkin Danışma Komitesi, Rusya'nın "azınlık haklarını" Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane olarak kullandığını iddia ederek, bu durumu esefle karşıladığını belirtti.

Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, Avrupa Konseyi FCNM Danışma Komitesinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını şiddetle kınayarak "Rusya'nın azınlık hakları konusunu Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane olarak kullanmasını" esefle karşıladığını bildirdi.

Danışma Komitesinin savaş yüzünden kaybedilen canlar ve yaşanan insani acılar karşısında dehşete düştüğü belirtilen açıklamada, bundan savaş bölgelerindeki ulusal azınlıkların, ülke içinde yerinden olmuş kişiler ve mültecilerin de etkilendiği ifade edildi.

Ukrayna savaşını başlatması nedeniyle Avrupa Konseyinden çıkarılan Rusya'nın halihazırda hala FCNM'ye taraf ülke ve yükümlülüklerine tabi olduğu kaydedilerek, bu kapsamda Danışma Komitesinin bu gelişmelerin Rusya'daki azınlıklar üzerindeki etkilerini takip etmeyi sürdüreceği belirtildi.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Avrupa Konseyi, Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Haberler

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