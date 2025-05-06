Avrupa Konseyi, Yunanistan'ı Göç Politikaları Nedeniyle Uyardı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, Yunanistan'ın göç ve sınır kontrolü politikalarının insan hakları ihlallerine yol açabileceğini belirterek hükümeti, bu konudaki iddiaları tarafsız ve kapsamlı şekilde soruşturması konusunda uyardı.

İnsan Hakları Komiseri O'Flaherty, 3-7 Şubat tarihlerindeki Yunanistan ziyaretinin üzerine Atina yönetiminin uyguladığı göç ve sınır kontrolü politikalarına ilişkin memorandum yayımladı.

Komiser O'Flaherty, memorandumda, Yunanistan'ın hem kara hem deniz sınırlarında düzensiz göçmenlerin geri itildiğine dair raporların devam etmesinden endişe duyduğunu kaydetti.

Düzensiz göçmenlerin "kimlik tespiti prosedürü uygulanmadan geri gönderilmesinin" Yunanistan için bağlayıcı olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) işkence yasağını içeren 3. maddesinin ihlaline yol açabileceğini belirten O'Flaherty, bu konudaki insan hakları ihlali iddialarının "derhal, tarafsız, kapsamlı ve etkili" bir şekilde soruşturulmasını istedi.

O'Flaherty, insan hakları ihlaline yönelik hesap verebilirlik mekanizmalarının gözden geçirilmesini ve bu mekanizmaların "etkinliğini ve bağımsızlığını etkileyen eksiklerin giderilmesini" talep etti.

Ayrıca O'Flaherty, Yunanistan'da "sığınmacıların ve göçmenlerin haklarını koruyan sivil toplum ve insan hakları kuruluşlarının çalışmalarını özgürce sürdüreceği bir ortam yaratmanın önemini" vurguladı.