Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyelerinden Dülük Antik Kenti'ne ziyaret

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeleri, Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Şehitkamil Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep'in binlerce yıllık geçmişine ışık tutan Dülük Antik Kenti'nde, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyelerini ağırladı.

Meclis üyeleri, Dülük Mahallesi içerisinde bulunan Taş Ocağı'nı da ziyaret ederek burada bulunan kaya mezarları ve yaşam alanlarını inceledi.

Konuk parlamenterlere, kazı alanında görev yapan arkeologlar ve sanat tarihçileri de eşlik etti.

İncelemenin ardından Taş Ocağı'nda düzenlenen sergiyi gezen heyet, Dülük'ün tarihini anlatan sinevizyon gösterimini izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Dülük'ün dünyanın en eski yerleşim yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz belediye başkanı olmadan önce burada bir yılda yapılan çalışma süresi 45 gündü. Biz bunu yılın 12 ayına böldük. Bu konuda çok ısrarcıyız. Dülük'ü dünyaya tanıtacağız. Romalılar, Bizanslılar, Osmanlılar burada yaşamış. Bütün dünya ülkelerinin geçmişi burada. Dinler arası geçişin olduğu, dünyadaki tek yer Dülük. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

Yılmaz, Dülük'ün yalnızca Gaziantep için değil, insanlık tarihi açısından çok önemli yer tuttuğunu aktararak, "Bugün burada yürütülen kazı çalışmaları tamamlandığında, yeni bulgularla insanlık tarihinin seyrini değiştirecek. Bu topraklarda ortaya çıkacak her bir eser, geçmişimize ışık tutacak ve geleceğimize yön verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dülük'te sürdürülen arkeolojik kazıların uluslararası bilim insanlarıyla iş birliği içerisinde yürütüldüğünü belirten Yılmaz, elde edilen sonuçların dünya tarih literatüründe önemli bir yer tutacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise verdiği değerden dolayı Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür etti.