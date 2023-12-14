Üye Girişi
Haberler

Avrupa Konseyi İnsan Haklarından Sorumlu Komiseri İtalya'ya Düzensiz Göçmenlerin Kurtarılmasında Garanti Verilmesini İstedi

Güncelleme:
Abone Ol

Avrupa Konseyi İnsan Haklarından Sorumlu Komiseri Dunja Mijatovic, İtalya'nın denizde zor durumdaki düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına dair garanti vermesi gerektiğini belirtti. Mijatovic'in raporunda, İtalya'nın arama ve kurtarma kapasitesini artırması ve sivil toplum kuruluşlarının kurtarma operasyonlarına engel olunmaması çağrısı yapıldı.

Avrupa Konseyi İnsan Haklarından Sorumlu Komiseri Dunja Mijatovic, İtalya'nın denizde zor durumdaki düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına dair garanti vermesi gerektiğini belirtti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, merkezi Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyi'nin İnsan Haklarından Sorumlu Komiseri Mijatovic, haziran ayında Roma'ya yaptığı ziyarete dair yazdığı rapor, bugün yayımlandı.

Raporda, " İtalya, mültecileri, sığınmacıları ve göçmenler de dahil olmak üzere denizde tehlike altında olan insanlara zamanında ve etkili yardım sağlamak için yeterli arama ve kurtarma kapasitesini konuşlandırmayı sağlamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Akdeniz'in güneyinde sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından yürütülen kurtarma operasyonu faaliyetlerini engelleyen yasaların da yürürlükten kaldırılması çağrısının yinelendiği raporda, STK'lere suçlu muamelesi yapılmaması da istendi.

Raporda, Mijatovic'in İtalya ile Arnavutluk'un 6 Kasım'da Roma'da imzaladığı ve İtalya'nın Arnavutluk topraklarında iki göçmen merkezi kurmasına olanak sağlayan mutabakat zaptının da insan haklarına dair yeterince güvence vermediği konusundaki uyarısına da yer verildi.

Mijatovic, şubatta da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine ocak ayında çıkardıkları; Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran STK gemilerinin kurtarma operasyonlarını sınırlandırma amacı taşıyan yasal düzenlemeyi geri çekmesi çağrısı yapmıştı.

İtalya'da Ekim 2022'de iktidara gelen sağ koalisyon hükümeti, düzensiz göçmen gelişlerini ve Akdeniz'de göçmenleri kurtaran STK'lerin faaliyetlerini sınırlamaya yönelik bazı yasal düzenlemeleri devreye almıştı.

İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkeye bu yıl 1 Ocak-14 Aralık tarihlerinde 153 bin 407 düzensiz göçmen denizleri aşarak gelmişti. İtalya'ya 2022'de deniz üzerinden 104 bin civarında düzensiz göçmen ulaşmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Avrupa Konseyi İtalya Roma Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe muhtemel rakipleri kim (UEFA Konferans Ligi)? Fenerbahçe - Spartak Trnava maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? Fenerbahçe gruptan çıktı mı, GARANTİLEDİ mi? Fenerbahçe Beko başantrenörü kim oldu? Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası kim, belli oldu mu? Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? Fenerbahçe Konferans Ligi grubundan lider olarak nasıl çıkabilir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Antalya su kesintisi listesi! 15 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 15 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 14 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 14 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İstanbul su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title