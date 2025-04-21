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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset Türkiye'ye Geliyor

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset Türkiye'ye Geliyor
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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, 22 Nisan'da Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile ziyaretin detayları duyuruldu.

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset'in Türkiye'ye geleceği duyuruldu. Ziyaretin 22 Nisan'da gerçekleştirileceği ve resmi bir ziyaret olacağı bildirildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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