Avrupa Konseyi, Almanya'nın Gazze Gösterilerine Yönelik Kısıtlamalarını Eleştirdi

Avrupa Konseyi, barışçıl Gazze'ye destek gösterilerini kısıtlayan ve bazı sembollerin kullanımına yasak getiren Almanya hükümetini eleştirerek ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkına saygı duyması çağrısında bulundu.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, Almanya İçişleri Bakanlığına yazdığı mektupta özellikle Gazze ile ilgili gösteri ve eylemler karşısında Alman hükümetinin sergilediği tutuma dikkati çekti.

O'Flaherty, Almanya hükümetinin şubattan bu yana gösterilerde Arapça ve kültürel sembollerin kullanımına kısıtlamalar getirdiğine, protestolara katılan eylemcilerin "keyfi" polis kontrollerine maruz kaldığına ve reşit olmayanlar dahil polisin göstericilere yönelik aşırı güç kullanımına ilişkin raporlardan endişe duyduğunu kaydetti.

Geçen yıl Nekbe'nin yıl dönümündeki Filistin'e destek eylemleri dahil bazı gösterilerde kolluk kuvvetlerinin aşırı güç kullandıklarını belirten O'Flaherty, polis müdahalesinden kaynaklanan yaralanmaların etkin şekilde soruşturulmasını ve mağdurların uğradığı zararın tazmin edilmesini istedi.

Alman hükümetinin Gazze konusunda üniversite, enstitü ve okullarda ifade özgürlüğünü kısıtladığı ve Filistin'e destek gösterilerine katılan yabancı vatandaşları sınır dışı ettiği yönündeki iddiaları gündeme getiren O'Flaherty, bu kısıtlamalara kamu düzeninin korunmasının ve Yahudi karşıtlığının önlenmesinin gerekçe gösterildiğini belirtti.

O'Flaherty, Alman hükümetine kamu düzeninin bozulmasını önlemek için getirilen kısıtlamaların şiddete teşvik olmadığı sürece dar kapsamlı ve olay bazında uygulanabileceğini hatırlattı.

Alman hükümetinin İsrail'e yönelik eleştirileri genel olarak "Yahudi karşıtı" değerlendirilmesinden endişe duyduğunu belirten O'Flaherty, "Holokost Anma İttifakı'nın (IHRA) (antisemitizm) tanımının, İsrail devletine yönelik olmak üzere meşru eleştiriyi ve ifade özgürlüğünü engellemek için çarptırılmaması, araçsallaştırılmaması veya yanlış uygulanmaması konusunda dikkatli olmanızı istiyorum." ifadesini kullandı.

Almanya'nın Filistin gösterilerine yönelik kısıtlamaları ve polis müdahalesi

İsrail'in Gazze'ye saldırmasının ardından Almanya'da Filistin destekçilerine yönelik çeşitli yasaklar uygulanmaya başlandı.

Başkent Berlin'de Filistinli çocukların daha önce kullandıkları Filistin poşusu ve Filistin bayraklarının bulunduğu çıkartmalarla okula gitmelerine izin verilmezken Filistin'in desteklendiği gösterilerde birçok sloganın kullanımına da yasak getirildi.

Polis, pek çok eylemde göstericilere sert müdahale etti, gösterilere katılan birçok aktivist gözaltına alındı ve evlerinde aramalar yapıldı.

Berlin'de geçen yıl düzenlenen Filistin Kongresi polis müdahalesiyle sona erdirilerek yasaklanmış, konuşmacı olarak davet edilen Filistin kökenli İngiliz doktor Ghassam Ebu Sitte ve eski Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varoufakis'e ülkeye girme yasağı getirilmişti.

Uluslararası Af Örgütü de Almanya'da polisin Filistin yanlısı gösterileri kısıtladığını ve protestoculara yönelik daha fazla şiddet uyguladığını açıklamıştı.