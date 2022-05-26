Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Roma, taraftarıyla buluştu (1) - Haberler

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Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Roma, taraftarıyla buluştu (1)

AA - Barış Seçkin - Güncel
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UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde dün Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Roma, şampiyonluğunu taraftarıyla başkent cadde ve meydanlarında kutladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde dün Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Roma, şampiyonluğunu taraftarıyla başkent cadde ve meydanlarında kutladı. Sarı-kırmızılı takım, üstü açık otobüsle Roma caddelerinde şampiyonluk turu atarken, binlerce taraftar futbolculara sevgi gösterisinde bulunmak üzere meydanlara döküldü. Taraftarlar sarı-kırmızı meşaleler yaktı.

AA / Barış Seçkin - Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Feyenoord, Hollanda, Roma, Güncel, Haberler

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