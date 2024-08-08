Avrupa Komisyonu: Ukrayna, Rusya'daki hedefleri vurma hakkına sahip

NARİN DİRİ

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın Rusya'daki Kursk bölgesine yönelik saldırısının ardından, Ukrayna'nın Rusya'daki hedefleri vurma hakkına sahip olduğunu ifade etti. Moskova'nın güney batısında bulunan Ukrayna sınırındaki Kursk'a yönelik saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetmişti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Peter Stano, Ukrayna'nın Kursk sınır bölgesine yönelik saldırısına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın yasa dışı bir saldırıya karşı meşru bir savunma mücadelesi verdiğini düşünüyoruz" dedi. Stano, "Bu meşru savunma hakkı çerçevesinde, Ukrayna düşmanını gerekli gördüğü her yerde vurma hakkına sahiptir: kendi topraklarında, ancak aynı zamanda düşmanın topraklarında da" dedi.

AB'nin Ukrayna savaşı hakkındaki tutumunun "Şubat 2022'den beri değişmediğini" belirten Stano, "Ukrayna'nın saldırılara karşı meşru savunmasına tam destek veriyoruz. Desteklerimiz, siyasi, finansal, insani, diplomatik ve askeri yardımı içeriyor" dedi.

Ne olmuştu?

Moskova'nın yaklaşık 500 km güney batısında bulunan Kursk'a yönelik sınır ötesi saldırı salı günü yüzlerce Ukrayna askerinin katılımıyla başlamıştı. Rusya, en az iki sivilin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin yaralandığı Kursk saldırısını "büyük ölçekli bir provokasyon ve terör eylemi" olarak nitelendirerek Batılı ülkeleri saldırı karşısında sessiz kalmakla eleştirmişti.

Rusya, hava savunma sistemlerinin bölgede yedi Ukrayna füzesini düşürdüğünü, bölgede hala drone saldırısı tehlikesi bulunduğunu buna bağlı olarak hava savunma sistemlerinin olası bir saldırıyı püskürtmek için tetikte olduğunu duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Kiev'in askeri-siyasi yetkilileri, dünya basınının gündeminde yankı bulan Kursk bölgesindeki durumla ilgili henüz yorum yapmadı.

Bölgeden çatışma haberleri gelirken, Rusya askeri birimleri Kursk nükleer santralinin güvenliğini artırmak amacıyla bölgeye ek kuvvetler konuşlandırdığını duyurdu.

Rusya'nın BM'deki Daimi Misyonu'nu Kursk bölgesindeki saldırılarda Rus Gazeteci Yevgeni Poddubnı'nin yaralanmasını suikast girişimi olarak nitelemiş "derhal ve kararlı bir şekilde" kınanmasını talep etmişti.