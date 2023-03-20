Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye 1 Milyar Euro Deprem Desteği Verecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye’ye yardım için Brüksel’de düzenlenen Uluslararası Donörler Konferansı’nda; Komisyon’un Türkiye’ye 1 milyar euro destek vereceğini açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı’nı yürüten İsveç’in Başbakanı Ulf Kristersson ise İsveç’in Türkiye’ye 500 milyon İsveç kronu (45 milyon euro) destekte bulunacağını belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım için Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Donörler Konferansı'nda; Komisyon'un Türkiye'ye 1 milyar euro destek vereceğini açıkladı. Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı yürüten İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson ise İsveç'in Türkiye'ye 500 milyon İsveç kronu (45 milyon euro) destekte bulunacağını belirtti.

Türkiye ve Suriye'de 50 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine ve büyük yıkımlara yol açan depremlerin ardından Avrupa Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç'in yardım amacıyla Brüksel'de düzenlediği Uluslararası Donörler Konferansı bugün başladı. İsveç Uluslararası Kalkınma İş Birliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon üyesi Oliver Varhelyi, konferansa başkanlık etti. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın hitaplarıyla başlayan Konferans'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, açılış konuşmasında; "Deprem sonrası yeniden yapılanma için Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye 1 milyar euro destek vereceğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı yürüten İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson ise İsveç'in Türkiye'ye 500 milyon İsveç kronu (45 milyon Euro) destekte bulunacağını belirtti.