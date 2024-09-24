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Avrupa Komisyonu, İklim Değişikliği Mağduru Çiftçilere 119,7 Milyon Euro Destek Önerdi

Avrupa Komisyonu, İklim Değişikliği Mağduru Çiftçilere 119,7 Milyon Euro Destek Önerdi
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Avrupa Komisyonu, bahar ve yaz aylarında şiddetli hava koşullarından etkilenen Bulgaristan, Almanya, Estonya, İtalya ve Romanya'daki çiftçilere toplamda 119,7 milyon euro mali destek sunmayı önerdi. Almanya en büyük payı alacak.

BRÜKSEL, 24 Eylül (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu bahar ve yaz aylarında Bulgaristan, Almanya, Estonya, İtalya ve Romanya'da şiddetli hava koşullarından etkilenen çiftçilere 119,7 milyon euro (141,4 milyon ABD doları) mali destek önerdi.

Komisyondan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Almanya 46,5 milyon euro ile önerilen destekten büyük payı alacak. Almanya'yı 37,4 milyon euro ile İtalya takip ederken, Romanya'ya 21,6 milyon euro, Bulgaristan'a 10,9 milyon euro, Estonya'ya ise 3,3 milyon euro destek sağlanacak.

Avrupa Komisyonu'nun Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski, "Bu teklif, AB'nin desteğe muhtaç çiftçilerle dayanışmasının güçlü bir göstergesidir. Çiftçilerimiz iklim değişikliğiyle mücadelede yalnız değil" dedi.

Fonlar, piyasa dalgalanmaları ve olağanüstü durumlarla mücadeleye yönelik yıllık en az 450 milyon euro tutarında tarımsal rezerve sahip 2023-2027 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası'ndan sağlanacak.

Ulusal makamlarca Nisan 2025 sonuna kadar çiftçilere dağıtılması beklenen fonlar, ulusal kaynaklarla yüzde 200'e kadar artırılabilecek.

Zorlu hava koşulları yılın ilk yarısında İtalya'da yüksek sıcaklık ve kuraklık, Estonya ve Almanya'da don olayları, Bulgaristan'da ise sıcak hava dalgaları, kuraklık ve fırtınalar ile kendisini gösterdi. Komisyon Temmuz ayında Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Portekiz'de olumsuz iklim koşullarından etkilenen çiftçiler için de Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası'ndan 77 milyon euro tahsis etmişti.

Avrupa'yı etkilemeye devam eden iklim değişikliği nedeniyle bu ayın başlarında Orta Avrupa'da meydana gelen seller de dahil olmak üzere aşırı hava koşulları görüldü.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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