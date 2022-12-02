Avrupa Komisyonu Başkanı: İrlanda Adasında Katı Bir Sınır Olamaz

DUBLİN, 2 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Perşembe günü İrlanda adasında katı bir sınır olamayacağını ve herhangi bir çözümün ortak pazarın işlemeye devam etmesini sağlaması gerektiğini söyledi.

DUBLİN, 2 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Perşembe günü İrlanda adasında katı bir sınır olamayacağını ve herhangi bir çözümün ortak pazarın işlemeye devam etmesini sağlaması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, İrlanda'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin 50. yıldönümü için Dublin'de İrlanda Parlamentosu'na hitaben yaptığı konuşmada "İrlanda, Hayırlı Cuma Anlaşması'nın arkasında duracağı konusunda AB'ye her zaman güvenebilir, İrlanda adasında katı bir sınır olamaz" dedi.

"AB'ye katılmak İrlanda'nın muazzam potansiyelini ortaya çıkardı ve bu ülkeyi derinden dönüştürdü" diyen Ursula von der Leyen, İrlanda'nın GSYİH'sının AB'ye katılmasından beri AB ortalamasının yarısından iki katına çıktığını kaydetti.

Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılıktan kurtulmak için İrlanda'nın yardımına ihtiyacı olduğunu da söyledi.

Ursula von der Leyen, İrlanda'nın "rüzgar enerjisinde süper güç" olduğunu ve "güçlü bir enerji ihracatçısı haline gelerek" AB'nin Rus yakıtını ikame etmesine yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

Von der Leyen, İrlanda Parlamentosu'ndaki konuşması öncesinde İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, AB'nin ABD ve İngiltere gibi kritik öneme sahip müttefiklerle ortaklıklarını güçlendirme ihtiyacının da aralarında olduğu AB gündemindeki güncel konuları ele aldı.

İrlanda, 1972 yılının Ocak ayında AB'ye (eski adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu) katılmak için bir anlaşma imzalamış, Ocak 1973'te de resmen AB üyesi olmuştu.