Avrupa Komisyonu Başkanı Buça'da

Avrupa Birliği'nden bir heyetle Ukrayna'nın Buça kasabasını ziyaret eden Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa sınırını" savunmasında Kiev'e destek sözü verdi.

Ziyaret esnasında kurşun geçirmez yelek giyen Avrupa Komisyonu Başkanı, AB'nin Ukrayna'nın üyeliğini güvence altına alacak "gerekli adımları" atmak için her şeyi yapacağını söyledi.

Von der Leyen, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki sivil ölümlerinin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in ordusunun "acımasız yüzünü" gösterdiğini söyledi.

Von der Leyen'in yanısıra AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de bulunduğu heyete Buça'da Ukrayna Başbakanı Denis Shmyhal eşlik etti.

Heyet daha sonra, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yüz yüze görüşmek üzere Kiev'e geçti.

DailyMotion.com / Güncel