Avrupa İçin Enerji Krizi Kapıda mı?

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere bugün çevrimiçi yapılacak toplantıyla devam edilmesi, Uluslararası Enerji Dairesi'nin ise bugün Rusya'dan Avrupa'ya olası bir doğalgaz kesintisini görüşmek için acil toplanması bekleniyor.

DailyMotion.com / Güncel