Avrupa Haber Ajansları Birliği'nin Bahar Konferansı Brüksel'de yapıldı

AA'nın da üyesi olduğu Avrupa Haber Ajansları Birliği'nin (EANA) İlkbahar Konferansı Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlendi.

AA'nın da üyesi olduğu Avrupa Haber Ajansları Birliği'nin (EANA) İlkbahar Konferansı Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlendi.

Belçika'nın resmi Haber'>haber ajansı Belga'nın ev sahipliğinde, AA dahil Avrupa'dan 33 haber ajansının üyesi olduğu EANA İlkbahar Konferansı yapıldı.

"Yapay Zeka Çağında Haber Ajanslarının Telif Hakkı" konu başlığıyla düzenlenen konferansın açılışında konuşan EANA Başkanı Clemens Pig, küresel olarak içinden geçilen çalkantılı dönemde önemli haber ajanslarının oluşturduğu böyle bir ittifakın önemine işaret ederek, "Gücümüzü bilgimizden, uzmanlığımızdan, teknolojimizden ve nihayetinde ilgili ve güvenilir bilgilerin toplanmasını ve yayılmasını sağlama misyonumuzdan alıyoruz." diye konuştu.

Belga Genel Müdürü Patrick Lacroix da etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Telif hakkı ve yapay zeka, üzerinde gerçekten daha fazla çalışmamız ve daha fazla bilgi paylaşmamız gereken bir konu." dedi.

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) Genel Müdürü Fabrice Fries ise AB telif hakları direktifinin farklı yorumlara mahal verecek nitelikte olması nedeniyle üye ülkelerdeki farklı uygulamalarla ilgili deneyimleri paylaştı.

AB'nin görüşü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova da konferansa katılarak medyanın rolü ve AB'nin görüşüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Jourova, hukuk devletinde medyanın demokratik sistemde kilit rol oynayan bir aktör olduğuna değinerek, gazetecilerin yeterli finansal kaynak ve basın özgürlüğüne sahip olması konusunda daha fazla çalışılması gerektiğini söyledi.

Son dönemde dijital medya vasıtasıyla yayılan dezenformasyonla mücadeleye de işaret eden Jourova, "Teknolojinin insanlara hizmet ettiğini görmek için her şeyi yapıyoruz. İnsan teknolojiye değil, teknoloji insana hizmet etmeli." diye konuştu.

Konferansta AA'yı AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Hazal Duran ile Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Kıdemli Uzmanı Eren Erciyas temsil etti.