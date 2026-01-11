AB Komisyonu Üyesi Kubilius, savunma konuları için "Avrupa Güvenlik Konseyi" kurulmasını önerdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, savunma gibi stratejik konuların görüşülmesi için acilen bir "Avrupa Güvenlik Konseyi" kurulması gerektiğini dile getirdi.

Kubilius, İsveç'te düzenlenen "Avrupa Baskı Altında" başlıklı konferansta konuştu.

Avrupa Güvenlik Konseyi'nin daimi ve birkaç dönüşümlü üyeden oluşabileceğine işaret eden Kubilius, buna ek olarak AB Komisyon ve Konsey başkanlarının da konseyde yer alması gerekiğini ifade etti.

Kubilius, daha geniş Avrupa güvenliği tartışılırken ise İngiltere'nin de bu yapıya dahil olması gerektiğini kaydederek, "Toplamda yaklaşık 10–12 üyeden oluşacak bu konseyin görevi, savunmaya ilişkin en önemli meseleleri ele almak olmalı. Üstelik sadece tartışmakla kalmayıp, önemli kararları hızla hazırlayabilmeli. Bence artık bu fikri hayata geçirmek acil bir görevdir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Güvenlik Konseyinin ilk gündeminin de Ukrayna olması gerektiğini söyleyen Kubilius, "Hemen şimdi bir Avrupa Güvenlik Konseyi'ne ihtiyacımız var!" vurgusunu yaptı.

"En temel sorunumuz birlik eksikliği"

Kubilius, görev süresinin en başından itibaren Avrupa'nın 2 temel zorlukla karşı karşıya olduğunu dile getirdiğine dikkati çekerek, bunların Rusya tehdidi ve ABD'nin Hint-Pasifik'e yönelmesi olduğunu ifade etti.

Bugün Rusya'nın satın alma gücü paritesine göre askeri bütçesinin tüm AB üye devletlerinin savunma harcamalarının yüzde 85'ine ulaşmış durumda olduğuna dikkati çeken Kubilius, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışa yöneleceğine dair hiçbir işaret bulunmadığını kaydetti.

Kubilius, ABD'nin ise resmen Avrupa'nın konvansiyonel savunmasının tüm sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirttiğini hatırlatarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"İşte bu nedenle, görevimizin en başından itibaren Savunma Hazırlığı 2030 gündemini başlattık. Çünkü Avrupa'nın ciddi savunma baskıları altında olduğunu ve savunmada bir büyük sıçramaya ihtiyaç duyduğumuzu gördük."

Kubilius, son dönemdeki gelişmelerle Avrupa'nın bağımsızlığının inşa edilmesi gerektiğinin çok daha açık olduğunun altını çizerek, "Savunma bağımsızlığı, NATO içinde kalarak ancak Avrupa'da Amerikan varlığının çok daha az olduğu bir düzende savunmaya hazır olmamız anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Transatlantik ortaklığın geleceğine dair belirsizliğin bu konuda kararlı olunmayı zorunlu kıldığını ifade eden Kubilius, Avrupa'nın savunma hazırlığının üç ana sütununu maddi savunma hazırlığı, kurumsal savunma hazırlığı ve siyasi savunma hazırlığı olarak özetledi.

Kubilius, "En temel sorunumuz birlik eksikliği." vurgusunu yaptı.