Avrupa Güreş Şampiyonası başladı

Avrupa Güreş Şampiyonası, serbest stil müsabakalarıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.

Macaristan'da Avrupa Güreş Şampiyonası, serbest stil müsabakalarıyla başladı. Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde erkekler serbest stil 57, 60, 70, 79 ve 97 kiloda müsabakalar yapılıyor.

Türkiye'yi 57 kiloda Muhammet Karavuş, 65 kiloda Recep Aktaş, 70 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 79 kiloda Muhammed Akdeniz, 97 kiloda ise Burak Şahin temsil edecek.

Ayrıca bugün çeyrek ve yarı final müsabakaları da oynanacak. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da mücadeleleri yerinden takip ediyor.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel