Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 güreşçi finalde

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde Taha Akgül, Süleyman Atlı ve Feyzullah Aktürk adını finale yazdırdı.

Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı. 125 kiloda olimpiyat madalyalı milli güreşçi Taha Akgül, Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 10-0 geçerek finale yükseldi. Akgül, 9. Avrupa şampiyonluğunu kazanmak için yarın Gürcistanlı Geno Petriashvili ile karşılaşacak.

İki kez Avrupa şampiyonu olan Süleyman Atlı ise 61 kilo yarı finalinde Bulgar rakibi Georgi Valentinov Vangelov'u 6-3 yenerek finale yükselirken, yarın finalde Ermeni Arsen Harutyunyan ile karşı karşıya gelecek.

86 kiloda Osman Göçen de yarı finalde San Marinolu rakibi Myles Nazem Amine ile 6-6 berabere kaldı. Müsabakada son puanları Amine aldığı için San Marinolu sporcu finale yükseldi. Göçen, bronz madalya mücadelesi için yarın İsrailli Uri Kalashnikov ile mindere çıkacak.

92 kilo yarı final mücadelesinde mindere çıkan Feyzullah Aktürk, Gürcistanlı Miriani Maisuradze'i 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Aktürk, yarın final mücadelesinde Bulgar Ahmed Bataev ile karşılaşacak.