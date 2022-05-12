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Avrupa Günü bisiklet turuyla kutlandı

Bültenler - Güncel
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Avrupa Günü bisiklet turuyla kutlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 Mayıs Avrupa Gününü kutladı. Bu kapsamda Kocaeli'deki sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği bisiklet turu İzmit Kent Meydanından başlayıp, Sekapark'ta son buldu.

KOCAELİ (Bültenler) - 9 Mayıs Avrupa Günü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği bisiklet turuyla kutlandı.

9 MAYIS AVRUPA GÜNÜ

Eurodesk'e akreditasyon olan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 Mayıs Avrupa Gününü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün desteklediği bisiklet turu ile kutladı.

BİSİKLET TURU

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve öğrencilerin katıldığı bisiklet turu kent meydanından başladı. Kobidos, Performan41, Kocaeli Bisiklet İl Temsilciliği ve Kocaeli Triatlon Kulübünün de yer aldığı Avrupa Günü bisiklet turu

Sekapark'ta son buldu.

Bültenler / Güncel

milli eğitim bakanlığı, Avrupa Günü, Bisiklet, Kocaeli, Güncel, Haberler

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