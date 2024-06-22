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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Portekiz'e 3-0 yenildi

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, Portekiz'e 3-0 yenildi. Gürcistan-Çekya maçı 1-1 berabere bitti. Belçika, Romanya'yı 2-0 yendi.

(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E ve F grubunda ikinci maçlar tamamlandı. Türkiye, Portekiz'e 3-0 yenildi. Gürcistan-Çekya maçı 1-1 berabere bitti. Belçika, Romanya'yı 2-0 yendi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün ilk maçı F grubu mücadelesinde Gürcistan-Çekya karşı karşıya geldi. Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

F grubunda Türkiye ile Portekiz saat 19.00'da BVB Dortmund Stadı'nda karşı karşıya geldi. Portekiz'in gollerini Bernardo Silva ve Bruno Fernandes kaydetti. Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı golle Portekiz maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Günün son maçında ise E grubundan Belçika ile Romanya mücadele etti. Belçika, karşılaşmayı Tielamans ve de Bruyne'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Gürcistan Portekiz Romanya Belçika Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

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