Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci maçlar tamamlandı

(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D ve E grubunda ikinci maçlar tamamlandı. Ukrayna, Slovakya'yı 2-1, Avusturya, Polonya'yı 3-1 yendi. Hollanda- Fransa maçı ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün ilk maçı E grubu mücadelesinde Ukrayna, Ivan Schranz ve Mykola Shaparenko golleriyle Slovakya'yı 2-1 yendi.

D grubunda saat 19.00'da Polonya ve Avusturya karşı karşıya geldi. Avusturya mücadeleyi 3-1 kazandı. Goller; 9. dakikada Trauner, 67. dakikada Baumgartner ve 78. dakikada Arnautovic'ten geldi. Polonya'ın tek golünü 30. dakikada Başakşehirli Piatek attı.

Günün son maçında ise Hollanda ile Fransa karşı karşıya geldi. Maç 0-0 beraberlikle sona erdi. Bu maç, EURO 2024'ün golsüz tamamlanan ilk maçı oldu.