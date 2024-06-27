Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubu maçları tamamlandı

(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubundaki maçlar tamamlandı. Türkiye, Çekya'yı 2-1; Gürcistan da Portekiz'i 2-0 mağlup etti. F Grubu'nu Portekiz birinci, Türkiye ikinci sırada tamamladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubundaki son maçlar tamamlandı. Grupta birinci olma şansı kalmayan Türkiye, Çekya ile karşılaştığı mücadeleden 1 puan alması durumunda ikinci olarak gruptan çıkma hakkı elde ediyordu. İlk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelenin 51. dakikasında kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içinden bulduğu golle A Milliler öne geçti. Golden 15 dakika sonra Tomas Soucek, skoru eşitledi. Cenk Tosun'un uzatmaların 4. dakikasında attığı golle Türkiye yeniden öne geçti ve maç 2-1 sona erdi. Türkiye bu skorla gruptan ikinci olarak çıktı ve son 16 turunda Avusturya ile eşleşti.

Grubun diğer maçında favori Portekiz ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Gürcistan mücadeleye hızlı başladı ve Khvicha Kvaratskhelia, 2. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Gürcistan, maçın 57. dakikasında Georges Mikautadze'nin penaltıdan bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Son maça 6 puanla gelen Porteki, bu mağlubiyete rağmen gruptan birinci olarak çıktı.