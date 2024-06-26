Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E Grubu Maçları Tamamlandı

(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E grubundaki maçlar tamamlandı. Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kalırken, Ukrayna ve Belçika'nın karşı karşıya geldiği mücadeleden de gol sesi çıkmadı. E Grubu'nu Romanya birinci, Belçika ikinci sırada tamamladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda E grubundaki son maçlar tamamlandı. Son maçlara her takımın 3 puanla geldiği grupta Ukrayna ile Belçika'nın karşılaştığı maçta iki taraf da ağları havalandıramadı. Belçika sahadan 1 puanla ayrılmasına rağmen 4 puanla son 16 turuna kaldı.

Grubun diğer maçında Romanya ile Slovakya karşı karşıya geldi. Ondrej Duda ve Razvan Marin'in karşılıklı golleriyle maç 1-1 sona erdi. Romanya bu sonucun ardından averajla grubu birinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.