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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C Grubu Maçları Tamamlandı

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C grubundaki maçlar tamamlandı. İngiltere, Slovenya ile 0-0 berabere kalırken Danimarka ve Sırbistan'ın karşı karşıya geldiği mücadeleden de gol sesi çıkmadı. C Grubu'nu İngiltere birinci, Danimarka ikinci sırada tamamladı.

(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C grubundaki maçlar tamamlandı. İngiltere, Slovenya ile 0-0 berabere kalırken Danimarka ve Sırbistan'ın karşı karşıya geldiği mücadeleden de gol sesi çıkmadı. C Grubu'nu İngiltere birinci, Danimarka ikinci sırada tamamladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C grubundaki son maçlar tamamlandı. 4 puanlı grup birincisi İngiltere ile 3 puanı bulunan Slovenya'nın karşılaştığı maçta iki taraf da ağları havalandıramadı. İngiltere sahadan 1 puanla ayrılmasına rağmen 5 puanla son 16 turuna kaldı.

Grubun diğer maçında Danimarka ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Grubun diğer maçı gibi bu maçtan da gol sesi çıkmadı ve taraflar 1 puanla sahadan ayrıldı. Maça 2 puanla gelen Danimarka, 3 maçta topladığı 3 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Sırbistan Danimarka Slovenya Futbol Spor Güncel Haberler

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