Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu Maçları Tamamlandı

(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B grubundaki maçlar tamamlandı. İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup ederken Hırvatistan ile İtalya 1-1 berabere kaldı. B Grubu'nu İspanya birinci, İtalya ikinci sırada tamamladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B grubundaki son maçlar tamamlandı. 6 puanla B grubunda birinci sırada yer alan İspanya, Arnavutluk'u Ferran Torres'in 13. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti ve grubu 9 puanla lider olarak btirdi.

Grubun diğer maçında Hırvatistan ile İtalya karşı karşıya geldi. İlk yarısından gol sesi çıkmayan maçın 54. dakikasında kullandığı penaltıyı kaçıran dünyaca ünlü Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, pozisyonun hemen ardından gelişen atakta İtalya kalecisi Gianluigi Donnaruma'yı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçirdi. İtalya'nın son 16 umutları tükenmek üzereyken 90+8. dakikada Mattia Zaccagni, yaptığı vuruşla skoru 1-1 yaptı ve ülkesini son 16 turuna taşıdı.

Buna göre; B Grubu'nu 9 puanla lider tamamlayan İspanya ve 4 puanla grup ikincisi olan İtalya, adlarını son 16 turuna yazdırdı.