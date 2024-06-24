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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu Maçları Tamamlandı

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A grubundaki maçlar tamamlandı. Almanya- İsviçre 1-1 berabere kalırken, Macaristan İskoçya'yı 1-0 yendi. A Grubu'nu Almanya birinci, İsviçre ikinci sırada tamamladı.

(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A grubundaki maçlar tamamlandı. Almanya- İsviçre 1-1 berabere kalırken, Macaristan İskoçya'yı 1-0 yendi. A Grubu'nu Almanya birinci, İsviçre ikinci sırada tamamladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A grubundaki son maçlar tamamlandı. İsviçre ile Almanya karşılaşmasında, Dan Ndoye'nin 28. dakikada attığı gol ile öne geçen İsviçre, 90+2'de Niclas Fullkrug'un attığı gol ile Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

Grubun diğer maçında Macaristan ve İskoçya karşı karşıya geldi. Macaristan'ın İskoçya'yı 1-0 yendiği maçta; golün sahibi Csoboth oldu.

Buna göre; Almanya, A Grubu'nu lider tamamladı. Almanya ve ikinci olan İsviçre son 16 turuna adını yazdırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Macaristan İsviçre Almanya Spor Güncel Haberler

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