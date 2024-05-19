Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024 Devam Ediyor
Konya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024, üçüncü gün oynanan maçlarla devam etti. Günün maçlarında Swansea, Triglav Predanovci'yi 6-2 yendi, Gramerciler ise Epitok'u 2-0 mağlup etti. Gaziantep Polisgücü ile Tevere arasındaki maç ise 5-5 berabere sonuçlandı ve Gaziantep Polisgücü finale yükseldi. Final karşılaşmaları yarın yapılacak.
Konya'da düzenlenen Avrupa Erkekler Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası Challenge I-Men 2024, üçüncü gün oynanan maçlarla devam etti.
Merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Spor Tesisleri'ndeki hokey sahasında oynanan müsabakaların üçüncü gününde, A Grubu'nda Swansea, Slovenya temsilcisi Triglav Predanovci'yi 6-2 yenerken, B Grubu'nda Gramerciler, Macaristan ekibi Epitok'u 2-0 mağlup etti.
Günün son maçında B Grubu'nda Türkiye'yi temsil eden Gaziantep Polisgücü ile İtalya temsilcisi Tevere karşılaşması 5-5 berabere sonuçlandı.
Gaziantep Polisgücü, bu skorla grup lideri olarak finale yükseldi.
Final karşılaşmaları yarın yapılacak.