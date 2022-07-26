Avrupa'dan gelen gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye sevinçle giriyor - Haberler

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Avrupa'dan gelen gurbetçiler Kapıkule'den Türkiye'ye sevinçle giriyor

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda heyecan ve sevinçle giriyor.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda heyecan ve sevinçle giriyor.

Memleket özlemiyle yıllık izinlerini heyecanla bekleyen gurbetçiler, uzun yolculukların ardından Edirne'deki sınır kapıları üzerinden Türkiye'ye geliyor.

Yurda girişte Türk bayrağını görünce duygulanan gurbetçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra memlekete gelmenin huzuruyla ziyaret edecekleri kentlere doğru yola çıkıyor.

Fransa'da yaşayan Selahattin Kaymaz, AA muhabirine, ailesiyle Türkiye'ye geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Tarifsiz duygular yaşadıklarını belirten Kaymaz, "Türkiye'ye gelince gerçekten yorgunluk kalmıyor. Duygulanıyoruz, mutluyuz. Vatanın her şeyini özledik. Her sene gelmeye çalışıyoruz, salgın nedeniyle son yıllarda biraz zorlanmıştık. Allah'a şükür sıkıntı olmadan geldik. Kapıkule'de işlemler basit oldu. Samsun'un Havza ilçesindenim. İlçemi, memleketimi, her şeyi özledim." dedi.

Almanya'dan gelen Cemal Korkmaz ise Türkiye'ye girişte Türk bayrağı açarak sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

Vatan hasretinin farklı olduğunu anlatan Korkmaz, "Türkiye'ye geldik, çok mutluyuz. Bayrağımıza kavuştuk, Allah herkese bu duyguyu yaşamayı kısmet etsin." ifadesini kullandı.

Salih Koçak da sınırdan geçişte Türk bayrağını görünce gururlandıklarını belirterek, "Tüylerim diken diken oluyor. Orada gurbetteyiz. Vatan hasreti bir başka. Türkiye'ye girince sevinç duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'ye girince ezan sesi duymanın huzurunu yaşadığını aktaran Enes Kök de mutlu olduğunu ifade etti.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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