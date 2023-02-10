Avrupa'dan depremzedelere yardımlar sürüyor

Avrupa ülkelerinden, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

Avrupa ülkelerinden, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

İspanya'da depremlerden etkilenen bölgelere ihtiyaç malzemesi toplanması için başlatılan kampanyalara yoğun ilgi gösteren İspanyollar, Madrid'de depoları doldurdu.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğinin çağrısıyla başlayan ve İspanyol sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği kampanyalar sayesinde sadece üç günde onlarca ton ihtiyaç malzemesi toplandı.

Madrid'deki büyük bir depoda yardım malzemelerinin toplanmasıyla ilgili çalışmalara Madrid özerk yönetimi ve ilçe belediyelerinden de büyük destek verildi.

Malzemelerin taşınmasında Madrid'deki sivil yardım ekiplerinin yanı sıra ambulans görevlileri de yardımcı olurken çok sayıda okul da bünyesinde topladığı ihtiyaç malzemelerini depolara ulaştırdı.

Yardım malzemelerinin depolarda paketlenmesi çalışmalarına gönüllü destek veren İspanyol Ana Rodriguez, "İnanılmaz bir şey. Her yerden yardım paketi yağıyor. Kıyafet, battaniye, yiyecek, her türlü yardım var. Türkiye'de korkunç üzücü bir olay yaşandı. Oradakileri biraz olsun rahatlatabilmek için elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Gönüllülerden Duygu Ünsal da "Herkes elinden ne gelirse her şeyi göndermeye çalışıyor. Biz burada gelenleri ayırıp, paketleyip tırlara yüklenmesine yardımcı oluyoruz. İspanyol, Türk, İngiliz herkes burada. Bazen ağlıyor, bazen gülüyoruz. Çok duygu yüklü ve birliktelik hissi veren güzel bir ortam var." şeklinde konuştu.

Diğer yandan İspanya'daki çok sayıda büyük şirket ve bankalar da Türkiye'ye yardım yapacağını açıkladı.

Ayrıca Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Getafe, Sevilla, Valencia, Espanyol, Real Betis gibi La Liga kulüpleri, 20 binden fazla giysiyi Türkiye'ye gönderdi.

Polonya

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği koordinasyonunda dün ilk tır, Polonya'nın başkenti Varşova'dan Türkiye'ye hareket etti.

Depremzedelere sağlanacak destekler kapsamında bugün de Poznan şehrinde bulunan yardım toplama merkezinden yardımlar bir tırla yola çıktı.

Varşova Büyükelçiliğinin Twitter hesabından paylaşılan bilgilere göre, yardımlar 35 jeneratör, gıda ve temizlik ürünlerini içeriyor.

Ülkenin diğer yardım toplama merkezlerinde de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Yunanistan

Atina Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardında bıraktığı depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Belediyenin sosyal yardımlaşma birimlerinin inisiyatifiyle başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Atinalılar, giyecek, gıda, hijyen malzemeleri gibi acil ihtiyaç maddelerini belediye binasına bıraktı.

Atinalıların büyük ilgi gösterdiği kampanyaya başkent esnafı da dükkanlarındaki ürünlerle katıldı.

Toplanan ürünler, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu ile Türkiye'deki yetkililere ulaştırılacak.

İrlanda

İrlanda Dışişleri Bakanlığı, Kızılhaç üzerinden Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 2 milyon avroluk yardım yapılacağını açıklarken ülkedeki yardım toplama faaliyetleri de devam ediyor.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, yürütülen ayni yardım kampanyasına İrlanda halkı ile ülkedeki Türk vatandaşları destek verdi.

Kampanya kapsamında depremin ardından ilk üç günde toplanan yardım malzemesinin miktarı 36 tonu aştı.