Avrupa'daki Türklerden depremzedelere yardımlar sürüyor

Avrupa ülkelerindeki Türkler ve sivil toplum kuruluşlarının, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım faaliyetleri devam ediyor.

Avrupa ülkelerindeki Türkler ve sivil toplum kuruluşlarının, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım faaliyetleri devam ediyor.

Belçika'da yaşayan Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarının topladığı yardımlar Türkiye'deki depremzedelere gönderildi.

Ülkede toplanan yardımlarla 968 çadır, 1075 jeneratör, 2 bin 498 ısıtıcı, 76 bin 734 battaniye, 3 bin 936 uyku tulumu temin edildi.

Yardımlar 87 tır ve 4 kargo uçağıyla Türkiye ulaştırıldı.

İrlanda

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım çalışmalarının başladığı İrlanda'da da şu ana kadar 60 tonu aşkın yardım malzemesi toplandı.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplanan yardım malzemeleri, Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli seferleri ile Dublin limanından yola çıkacak tırlarla Türkiye'ye ulaştırılacak.

Letonya

Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Letonya hükümetinin depremin ardından 7 Şubat'ta 70 bin avro nakdi yardım kararı aldığını belirterek, bu yardımın 8 Şubat'ta AFAD'ın hesabına doğrudan aktarıldığı bilgisini paylaştı.

Letonya'nın ayrıca 200 bin avroluk ayni yardım kararı aldığına değinen Öztunç, bu kapsamda 5 bin battaniyeyi de içeren 11 tonu aşkın yardım malzemesinin Türkiye'ye bugün gönderildiğini söyledi.

Öztunç, Büyükelçiliğin kampanyası çerçevesinde yardım hesabına gelen nakdi bağışların yanı sıra Letonya ve Türk vatandaşları ile Riga'daki Azerbaycan toplumu başta olmak üzere yoğun biçimde ayni yardım yapıldığının altını çizerek, bu yardımların Büyükelçilik çalışanları, Letonya'daki Türk öğrenciler ve vatandaşlarla el birliğiyle tasnif edilerek sevk edilmeye hazır hale getirildiğini belirtti.

Letonya'nın en büyük sivil toplum yardım kuruluşu olan "Ziedot.lv"nin de Türk Büyükelçiliği ile koordinasyon halinde Letonya genelinde yardım kampanyası başlattığına dikkati çeken Öztunç, şunları kaydetti:

"Bu kuruluşun banka hesaplarında biriken yardımlarla deprem bölgesinde en acil ihtiyaç duyulan malzemeler alınıyor. Bu kapsamda barınma amaçlı 5 konteyner, 42 mobil tuvalet, 4 jeneratör, 405 battaniye ve 100 uyku tulumundan oluşan malzeme 17 Şubat'ta tırla Türkiye'ye gönderilecek. Bu yardımlardan oluşan bir başka tırın da 20 Şubat'ta yola çıkması için çalışmalar sürüyor."

Büyükelçi Öztunç, Letonya'daki bazı Türk şirketlerden de yardımlar geldiğini, bu kapsamda TAV Latvia'nın 50 bin avro bağışta bulunduğunu ifade etti.

ATU ve HAVAŞ şirketlerinin battaniye, uyku tulumu ve kışlık giysilerden oluşan 55 kolilik yardımlarının da 10 Şubat'ta Türkiye'ye gönderildiğini aktaran Öztunç, "Ayrıca, Coral Travel adlı turizm firmamız da battaniyelerden oluşan ayni yardımını 'Ziedot.lv'nin deposuna teslim etmiş olup, buradaki malzemelerin toplandıkça kara yolu veya hava yoluyla ülkemize intikali sağlanmaktadır. Yine bir Türk şirketi olan ve Riga Havalimanı'nın billboardlarını işleten Media Port, billboardlardan Leton halkına QR kod ile AFAD'a doğrudan bağış yapma imkanı sağlamaktadır." diye konuştu.

Öztunç, Letonya Futbol Federasyonu Başkanı Vadims Lasenko'nun 13 Şubat'ta büyükelçiliğe geldiğini belirterek, kendileriyle Türkiye Futbol Federasyonuna doğrudan 10 bin avro tutarında nakdi yardım gönderdiklerine dair bilginin paylaşıldığını sözlerine ekledi.