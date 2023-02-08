Avrupa'daki Türk vatandaşları ve dernekleri, depremzedelere yardım için seferber oldu

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ve faaliyet gösteren Türk dernekleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları için ayni ve nakdi yardımlar topluyor.

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları ve faaliyet gösteren Türk dernekleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları için ayni ve nakdi yardımlar topluyor.

Belçika Diyanet Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin mağdurları için Belçika'da bulunan Türk toplumu, Vakfın paylaştığı hesaplara 550 bin avro değerinde bağışta bulundu.

Kampanyaya, Belçikalı ve başka dinlerden vatandaşlar da destek verdi.

Hollanda'da 5 milyon avrodan fazla toplandı

Hollanda'da Türk vakıf ve derneklerince başlatılan kampanyalarda şimdiye kadar 5 milyon avrodan fazla yardım toplandığı öğrenildi.

Hollanda Diyanet Vakfının (HDV) başlattığı yardım kampanyasında 2,1 milyon avro toplanırken, HDV'ye bağlı bazı camilerde, Türk firmalarının depolarında ve farklı mekanlarda da acil ihtiyaç malzeme yardımı toplanmaya devam ediyor.

İHH Hollanda'nın başlattığı kampanyada yaklaşık 1,5 milyon avro, Hollanda Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğinin kampanyasında 950 bin avro, Hollanda Türk Gönüllüler Vakfının kampanyasında 440 bin avro ve Hollanda Türk İnsani Yardım Vakfının kampanyasında 250 bin avro toplandığı belirtildi.

İsviçre'den Türkiye'ye 100 tonluk yardım

İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan Türk vatandaşlar da yaraları sarmak için yardım kampanyası başlattı. Türk İsviçre Seyahat Acenteler Birliğinin (TİSAB) başlattığı yardım kampanyasına Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSiAD) İsviçre Şubesi de destek verdiğini açıkladı.

MÜSİAD'ın Zürih şubesinde 100'e yakın gönüllü, ürünleri tek tek elden geçirerek hazırladı.

MÜSİAD İsviçre Şube Başkanı Şeref Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şimdi yaraları sarma zamanıdır." diyerek, TİSAB'ın başlattığı ayni ve nakdi yardım kampanyasına destek verdiklerini belirtti.

Yıldız, "Depremin acılarını yapacağımız yardımlarla saracağız. Mevsimin şartlarının soğuğunu da iyiliklerimizle ısıtarak kardeşliğimizi pekiştireceğiz." ifadesini kullandı.

AFAD ve Türk Kızılay ile görüşmeler yaptıklarını ve gerekli olan ayni yardımların listesine ulaştıklarını kaydeden Yıldız, hayırseverlerden listelerde talep edilenleri bağışlamalarını beklediklerini kaydetti.

Şeref, verdiği lojistik destekten dolayı Türk Hava Yollarına (THY) teşekkür etti.

Cuma günü Zürih'ten yaklaşık 100 tona yakın insani yardım malzemesi, THY'nin kargo uçağıyla Türkiye'ye yollanacak.

Bazı İsviçre firmaları da kampanyaya destek verirken, Basel futbol takımı bütün kışlık ürünlerini deprem bölgeleri için bağışladı.

İrlanda

Depremzedelere yardım için Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği de kampanya başlattı.

Ülkede yaşayan Türklerin ve İrlandalıların destekleriyle Büyükelçilikte toplanan 4 ton yardım malzemesi, THY'ye teslim edildi.

Bebek bezi ve maması, kışlık kıyafet, bot ve mont gibi malzemelerden oluşan yardım malzemeleri, THY uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Macaristan

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğince düzenlenen kampanyada, ülkede yaşayan Türklerin ve Macarların destekleriyle yardım malzemesi toplandı.

Battaniye, giyim, çocuk bezi ve maması, çadır ve muhtelif eşyalardan oluşan 20 tonluk yardım malzemesi, Türkiye'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.