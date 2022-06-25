Avrupa'daki milli kütüphanelerin başkanları Ankara'da toplandı

Avrupa Milli Kütüphane Başkanları Konferansı (CENL) 36. Genel Kurul Toplantısı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüphane ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Alman Milli Kütüphanesi dönem başkanlığında, 35 ülkeden 50 katılımcıyla 20-21 Haziran'da düzenlenen CENL, bu yıl "Toplum için Milli Kütüphanelerin Uygunluğu" temasıyla yapıldı.

Avrupa'da milli kütüphanelerin kültürel miraslarını devam ettirebilmesi ve bilgiye ulaşımın sağlanabilmesini amaç edinen CENL, kurulduğu 1987'den bu yana 46 ülkeden 50 üyesiyle yılda bir kez genel kurul toplantısı düzenliyor.

"Milli kütüphaneler dünya kültür mirasının en önemli yapı taşlarından biridir"

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Kütüphane'nin Türk toplumu için önemine dikkati çekerek, milli kütüphanelerin dünya kültür mirasının en önemli yapı taşlarından olduğunu söyledi.

Odabaş, Türkiye'deki genel kurulda Almanya, Fransa, Yunanistan, Slovenya, Azerbaycan ve Gürcistan'ın da aralarında bulunduğu 35 ülkeden katılımcıların yer aldığını belirterek, "Misafirlerimizi genel kurulda 1-2 gün önce Ankara'ya getirdik. Birtakım sosyo-kültürel programlar yaptık. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni, Ankara Kalesi'ni ve Gordion Tümülüsü'nü ziyaret ettiler." dedi.

Milli kütüphanelerin geçmişten geleceğe kültür aktarımı yapan kurumların başında geldiğini ifade eden Odabaş, şunları kaydetti:

"Genel kurulda yaptığımız sunumda salgın süreci dahil olmak üzere Milli Kütüphane'mizde verdiğimiz hizmetleri anlattık. Kütüphanelerin sadece kitap, masa, sandalye ve raf denkleminde olan yerler olmaması gerektiğini vurguladık. Kütüphane yöneticilerinin hizmet verdikleri kütüphaneleri o toplumun kültür, sanat ve bilim merkezi gibi kurgulamaları gerektiğini söyledik. Toplumdaki 'kütüphane eşittir kitap' algısının 'kütüphane eşittir bilgi' şeklinde değiştirecek çalışmalar yapılması gerektiğini aktardık."

"Katılımcılar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden çok etkilendi"

Odabaş, katılımcıların Türk misafirperverliğinden oldukça memnun bir şekilde Türkiye'den ayrıldıklarına işaret ederek, "Dönem başkanlığını yapan Alman Milli Kütüphane Başkanı döndükten bir gün sonra bize mektup yazdı. Gerçekten hem kendilerinin hem de katılımcı ülkelerin tamamının çok etkilendiklerini ifade ettiler. Biz burada biraz gastronomi diplomasisi de yaptık. Yemeklerimizi çok beğendiklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden çok etkilendiğine de değinen Ali Odabaş, orada devam eden sergileri de ziyaret ettiklerini ve mimarisine övgüler dizdiklerini ifade etti.

CENL 2023 Genel Kurulu gelecek yıl Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Milli Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.