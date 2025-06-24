Avrupa'da Yaşayan Türklerin Türkiye'ye Dönüş Yoğunluğu Başlıyor

Avrupa'da yaşayan Türklerden, yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmeyi planlayanların yurda gelişlerindeki yoğunluk temmuzun ilk haftası itibarıyla başlayacak.

Emekli ya da okul çağında çocuğu olmayan Avrupa'da yaşayan Türklerin bir kısmı haziran ayı başından itibaren Türkiye'ye gelmeye başladı ancak okul çağında çocuğu olanlar ise okulların tatil edilmesini bekliyor.

Yaşadıkları ülkelerde okulların tatil edilmesiyle Avrupa'da yaşayan Türklerin sıla yolculuğunda yoğunluğun artması bekleniyor.

Özellikle Kapıkule Sınır Kapısı olmak üzere Avrupa'ya açılan diğer sınır kapılarında gelecek haftadan itibaren ağustosun ikinci haftasına kadar yoğun geliş trafiği öngörülüyor.

Fransa, Avusturya, Belçika, İsviçre, Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti, Hollanda'nın güney bölgesinde okullar temmuzun ilk haftasında tatile girecek.

Tatille birlikte buralarda yaşayan Türklerin büyük bir kısmında da baba ocağına yolculuk başlayacak.

Edirne Valiliği koordinasyonunda sınır kapılarındaki yoğun trafiğin herhangi bir aksamaya neden olmaması amacıyla önlemler bu yıl da alındı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarında dönemsel olarak oluşan yoğunluğun karşılanması için hem gümrük hem de emniyet personeli takviyesi yapıldı.