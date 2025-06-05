Avrupa'da Uyuşturucu Kullanımı Artıyor: Yeni Raporun Tespitleri

Avrupa'da Uyuşturucu Kullanımı Artıyor: Yeni Raporun Tespitleri
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Avrupa Birliği'nin yayımladığı uyuşturucu raporuna göre, kıtada sentetik ve doğal uyuşturucu arzında artış görülüyor. Kokain, ketamin, esrar, eroin gibi maddelerin kullanımı endişe verici bir seviyeye ulaştı. Ayrıca, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bulgular yer almakta.

Avrupa Birliği (AB) Uyuşturucu Raporu'na göre, Avrupa'da sentetik ve doğal uyuşturucu arzı artış gösterdi.

Bugün yayımlanan raporda, AB ülkelerinde yasa dışı uyuşturucu arzının piyasa değişikliklerine karşı dirençli kaldığı vurgulandı.

Raporda, Avrupa'da sentetik ve doğal uyuşturucu maddelerde artış tespit edildiği belirtilerek, esrar, kokain, eroin, amfetamin ve metamfetaminin kıta genelinde önemli birer sorun olmaya devam ettiği vurgulandı.

Avrupa'da kokain ve ketamine erişilebilirliğin artması nedeniyle endişeler olduğu kaydedilen raporda, sentetik uyarıcıların çeşitliliğinin yükselişe geçtiği ve bunun da büyüyen bir sorun olduğu aktarıldı.

Raporda, Avrupa'da kokain ve ketamine erişimin artmasının endişe yarattığı ifade edilirken, sentetik uyarıcıların çeşitliliğindeki artışın da büyüyen bir sorun haline geldiği aktarıldı.

Avrupa'da uyuşturucu ticareti için bazı yasal ulusal ve uluslararası internet sitelerinin kullanıldığı belirtilen raporda, bu faaliyetin sosyal medya aracılığıyla da yapıldığı kaydedildi.

Raporda, ergenler arasında madde kullanımının incelenmesinin, uyuşturucuyla mücadele politikalarının geliştirilmesinde merkezi bir rol oynadığı vurgulandı. Avrupa'da uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik stratejik kararların çoğunlukla ulusal ya da bölgesel düzeyde alındığı, bu programlara ilişkin finansman kararlarının ise yerel yönetimler tarafından verilebildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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