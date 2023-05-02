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Avrupa'da Seçimler Tüm Hızıyla Sürüyor

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Yurt dışında oy kullama işlemi 5'inci gününe girerken, hafta sonu ve 1 Mayıs tatili nedeniyle, Türk seçmen sandığa akın etti.

Yurt dışında oy kullama işlemi 5'inci gününe girerken, hafta sonu ve 1 Mayıs tatili nedeniyle, Türk seçmen sandığa akın etti. Yoğun katılım nedeniyle sandıklar önünde uzun kuyruklar yaşandı. Uzak yerlerden gelen seçmenler 2-3 saat bekledikten sonra oy kullanabildi. Arzu Çakır'ın haberi.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

1 Mayıs Güncel Haberler

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