Avrupa'da resesyon kapıda: Türkiye nasıl etkilenecek?

Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını durdurması, bölgede resesyon endişelerini artırdı. Peki bu durum Türkiye'nin ihracatını ve büyümesini nasıl etkileyecek'Avrupa'da enerji krizi büyürken resesyon endişeleri artıyor. Rusya'nın cuma günü onarım yapma gereğini öne sürerek Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını durdurduğunu açıklaması krizi daha da tırmandırdı.

Ukrayna'yı işgal ettiğinden beri Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve Polonya'ya gaz arzını tamamen kesen ve diğer boru hatlarından gaz akışını azaltan Rusya'nın son adımı, Avrupa'nın enerji kaynaklarının güvenilirliği konusundaki tedirginliği daha da artırdı.

Kuzey Akım 1 boru hattının kapatılması, Rus doğal gaz sevkiyatını daha da azaltacak ve bu kış arz ve talebi dengelemeyi daha da zorlaştıracak. Bölge, gaz kıtlığı ve ciddi bir ekonomik durgunluğa bir adım daha yakın.

Avrupa'da üretim yavaşlayacak

Enerji kriziyle ilgili gelişmeleri DW Türkçe'ye değerlendiren Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Bunun tabii Avrupa'da hem tüketici bakımından enerji faturalarında hane halklarını etkileyen hem de üretimde kullanılan enerji girdisinin maliyeti ve yokluğu bakımından sanayi kesimini, reel kesimi etkileyen sonuçları olacak. Yani bir üretim yavaşlaması söz konusu olacak" diyor.

Rus gazı geçen yıl Avrupa Birliği'nin (AB) yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılamıştı.

Avrupa'da üretimin yoğun şekilde boru hatlarıyla gelen doğal gaza bağımlı olduğuna işaret eden Erkan, bu nedenle enerji girdisi eksikliğinin üretimin her aşamasını etkileyeceğini vurguluyor.

Kriz enflasyonu tetikliyor

Enerji krizi Avrupa'da enflasyonu da tetikliyor. Avrupa İstatistik Ofisi'ne (Eurostat) göre Euro Bölgesi'nde, Temmuz'da yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 8,9'a çıkarak rekor seviyeyi gördü. AB'de de Haziran ayında yüzde 9,6 olan yıllık enflasyon, Temmuz'da yüzde 9,8 oldu.

Kısa vadede Avrupa açısından resesyon tehlikesinin hiç olmadığı kadar var olduğunu vurgulayan Erkan, "Enflasyon zaten hiç iyi bir konumda değil ve son yılların en yüksek seviyelerinden de yukarıya doğru gidebilecek görünüyor. Bu ortamda, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla başa çıkabilmek için faiz artırımına gitmesi de ek yavaşlama unsuru olarak gündemde" diyor.

Peki bu durum Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Türkiye'nin ihracatında ilk sırada

Avrupa Birliği, Türkiye'nin toplam ihracatında ilk sırada yer alıyor. Bölge, 2021'de 93 milyar dolar ile Türkiye ihracatından yüzde 41,3 oranında pay aldı.

Ticaret Bakanlığı'na göre Ağustos ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51 artışla 7 milyar 772 milyon dolar oldu. Bu rakam toplam ihracatın yüzde 41,1'ini oluşturdu.

DW Türkçe'ye konuşan Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman, Avrupa'daki talep yavaşlamasının Türkiye için kötü haber olduğunu vurguluyor. Sağman'a göre tekstil ve otomotiv başta olmak üzere Türkiye'nin ihracat yaptığı önemli sektörler resesyondan olumsuz etkilenecek.

Enver Erkan ise "Resesyondan en çok etkilenmesi beklenen Avrupa, Türkiye'nin ihracatında da aslan payına sahip olan bölge. Dolayısıyla biz duruma şu an Euro Bölgesi'ndeki yok olmakta olan talepten başlamak durumundayız" diyor ve ekliyor:

"Talep olmadığı zaman zaten sizin ihracatçınızın da hareket alanı kısıtlandığından dolayı kur seviyelerinden, faiz seviyelerinden tamamen bağımsız olarak talep yokluğundan bir ihracat potansiyeli kısıtlaması yaşanır."

Euronun değer kaybı da olumsuz

İhracatını euro, bu ihracat için gerekli olan ithalatı ise dolar üzerinden yapan Türkiye, talep daralmasının yanı sıra euro/dolar paritesindeki düşüşten de etkilenecek.

Avrupa'ya yapılan ihracatın Türkiye'nin toplam ihracatının neredeyse yarısını oluşturduğunu dile getiren Murat Sağman, buradan elde edilen gelirin euro bazlı olduğunu belirtiyor. Ancak bu ihracatı yapmak için gerekli olan üretimin yüzde 70 oranında hammadde ithalatıyla karşılandığını belirten Sağman, bu ithalatın da dolar üzerinden olduğunu ifade ediyor. Sağman, bu nedenle Türkiye ihracatının hem hacim olarak hem de karlılık bakımından Avrupa'daki resesyondan etkileneceğini, hatta bu etkilerin görülmeye başladığını vurguluyor.

Erkan: İhracat daha düşük performans gösterecek

Değerini kaybeden TL'ye ve düşük tutulan faizlere rağmen Türkiye'nin yüksek maliyetler nedeniyle fiyat indiremez duruma geldiğini ve rekabet avantajını da yitirdiğini vurgulayan Enver Erkan da ihracatın zaten yavaşladığına dikkat çekiyor.

Avrupa'nın yeni bir ekonomik faza girdiği düşünülürse euro/dolar paritesindeki değer kaybının süreceğini bunun da Türkiye ihracatının aleyhine olacağını vurgulayan Erkan, "İhracat daha düşük performans gösterecek, zaten düşük performans gösteriyordu. Yüzde 10-15'ler bandında ihracat artıyordu ama yavaş artıyordu, ithalat yüzde 40'larda artıyor" diyor. Erkan, "Bu durum tabii Türkiye açısından dış ticaret açığı, cari açık, bunların daha fazla genişlemesi demek ve daha fazla tabii ki döviz finansman ihtiyacı demek" diye konuşuyor.

Euro/dolar paritesi Ağustos ayı içerisinde 1'in altına kadar geriledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne göre paritede yaşanan düşüşün ihracata etkisi bu ay negatif yönlü 1,4 milyar dolar oldu. Bu etki, yılın sekiz ayında ise 8 milyar doları aştı.

Düşen talep büyümeyi etkileyecek

Avrupa'daki gelişmelerin ihracat üzerinden Türkiye'de büyümeyi de olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Türkiye yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyürken, ihracat büyümeye 3,87 puan katkı sağlamıştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne göre ise yılın sekiz ayında Avrupa Birliği ülkelerine 12,6 milyar dolarlık otomotiv, 9,3 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, 8,8 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 5,5 milyar dolarlık demir ve demir dışı metaller, 5,4 milyar dolarlık çelik, 4,3 milyar dolar elektrik ve elektronik, 2,9 milyar dolarlık tekstil ve hammaddeleri, 2,2 milyar dolarlık makine ve aksamları ihracatı yapıldı.

Yılın sekiz ayında en fazla ihracat 12,6 milyar dolarla Almanya'ya gerçekleşti.

Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman, Avrupa'daki resesyondan dolayı üçüncü çeyrekte büyümenin yüzde 3-4'e gerileyeceğini öngörürken dördünce çeyrekte ise daha fazla risk olduğunu belirtiyor.

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyrekte ise yüzde 7,6 büyüdüğünü hatırlatan Sağman, son çeyrekte sıfır büyüme olsa dahi Türkiye'nin yıl sonunda 4-5'lik büyümeyi yakalayabileceğine işaret ediyor.

"Amerika-Çin gerilimi fırsat yaratabilir"

DW Türkçe'ye konuşan Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müfit Tarhan ise Almanya ile Türkiye'nin sıkı ticari iş birlikleri olduğuna dikkat çekiyor.

İki ülke arasında özellikle gıda, tekstil, otomotiv, yapı kimyasalları konularında çok yakın iş birlikleri olduğunu ifade eden Tarhan, "Hatta bunların içerisinde sadece Almanya'ya yönelik üretim yapan Türk şirketleri mevcut. Bunlar tabii bu resesyondan kaçınılmaz bir şekilde etkilenecekler" diye devam ediyor.

Ancak Tarhan'a göre Türkiye'nin bir şansı daha var. Tarhan, "Amerika ile Çin arasındaki siyasi-ekonomik gerilim Türkiye'ye yeni bir şans yaratabilir. Yakınlığı, lojistik konumu itibariyle. Buradan belki o krizi bizim bir fırsata çevirme şansımız olabilir diye düşünüyorum" yorumunda bulunuyor.