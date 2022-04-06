AVRUPA'DA PANİĞE NEDEN OLDU, FİRMA TÜRKİYE İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

İNGİLTERE'de salmonella şüphesiyle belirli boyut ve paketlerdeki Kinder Surprise ürünlerinin geri toplatılmasına karar verildi. Türkiye için firmadan yapılan açıklamada, "Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithal edilen ve satışa sunulan hiçbir ürün bahsi geçen durumdan etkilenmemektedir" denildi. Salmonella hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süda Tekin, "Bağışıklığı baskılanan kişilerde ve çok küçük çocuklarda veya geç tanı konulursa ölüme sebep olabilir. Bağırsaklarda delinmelere yol açan durumlarda mutlaka hastaneye gidilmeli" dedi.

Çikolata üreticisi Ferrero'nun bünyesinde olan ve Türkiye'de de üretilen Kinder Surprise isimli yumurta şekilli çikolatalarda salmonella şüphesi Avrupa'da panik yarattı. Özellikle çocukların hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. İngiltere'de 63 salmonella vakası çıkmasıyla birlikte belirli boyut ve paketlerdeki Kinder Surprise ürünlerinin geri toplatılmasına karar verildiği öğrenildi.

"BELÇİKA FABRİKAMIZDA 11 TEMMUZ 2022 VE 7 EKİM 2022 TARİHLİ ÜRÜNLERİ TOPLATIYORUZ"

"TÜRKİYE TARAFINDA İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERİMİZ BAHSİ GEÇEN DURUMDAN ETKİLENMEDİ"

"TÜRLERİ ÇOK FAZLA, VÜCUDUMUZA GİRMESİ İÇİN KİRLİ ODAKTAN GELMELİ"

"MUTLAKA EL HİJYENİ"

"ÇOK KÜÇÜK ÇOCUKLARDA VEYA GEÇ TANI KONULDUĞUNDA ÖLÜME NEDEN OLUR"

Tekin, salmonella bakterisinin ölüme neden olabileceğini de belirterek, "Eskiden 19. Yüzyılın başında çok ciddi salgınlar yapmıştır, insanları öldürmüştür ama mevcut durumda uygun antibiyotiklerle erken dönemde yönetilebilir. 140'ı geçen doğrulanmış vaka var. Belçika, Fransa, Almanya ve İngiltere'de doğrulandı. Bağışıklığı baskılanan kişilerde ve çok küçük çocuklarda veya geç tanı konulursa ölüme sebep olabilir. Diğer yandan susuzluğa sebep olarak hastaların hastaneye yatma oranını da arttırabilir. Bağırsaklarda delinmelere yol açan durumlarda mutlaka hastaneye gidilmeli. Su ve gıdalarla bulaştığı için çok hızlı bir şekilde yayılabilir" dedi

Demirören Haber Ajansı / Güncel