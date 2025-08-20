Avrupa'da Orman Yangınları Rekor Kırdı: 895.000 Hektar Alan Küle Döndü

BRÜKSEL, 20 Ağustos (Xinhua) -- Avrupa Birliği genelinde bu yıl orman yangınlarında yaklaşık 895.000 hektarlık alan küle döndü. Bu rakamın 2024 yılının aynı döneminde yanan alanın dört katından fazla olduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi'nden salı günü yapılan açıklamada yanan alanın, geçen hafta küle dönen 439.568 hektarlık alanla karşılaştırıldığında iki kattan fazla arttığı belirtilerek son günlerde orman yangınlarında yaşanan hızlı artışa dikkat çekildi.

Merkezden yapılan son haftalık güncellemeye göre bu yılki rakam, genellikle ağustos ortasına kadar görülen 19 yıllık ortalama olan 244.000 hektarı çok aşıyor.

30 hektardan fazla alanı etkileyen yangınların büyük olarak nitelendirildiği AB'de şu ana kadar toplam 1.736 büyük yangın tespit edildi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 1.185 olarak kaydedilmişti. Bu artışın, karbondioksit emisyonlarını bir önceki yıla göre neredeyse üç kat artırarak 31,9 milyon tona çıkardığı tahmin ediliyor.

Merkezin verilerine göre AB'de her yıl ortalama 60.000'den fazla orman yangını çıkıyor ve yaklaşık 500.000 hektarlık bir alan yanıyor. Lüksemburg'un yaklaşık iki katı büyüklüğüne tekabül eden alanda çıkan bu yangınlar can kaybına ve yaklaşık 2 milyar euro (yaklaşık 2,33 milyar ABD doları) tutarında ekonomik kayba neden oluyor.