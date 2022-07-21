Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor

Yükselen alevler

Ekiplerin yangına müdahalesi İspanya, son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

El Pais gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, ülkede 13 Temmuz'dan bu yana devam eden yangınlarda yaklaşık 60 bin hektar alan yandı.

Yılbaşından bu yana ise 140 bin hektar alanın yangınlardan harap olduğu bildirildi.