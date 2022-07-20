Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor - Orman yangını havadan görüntülendi - Haberler

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Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor - Orman yangını havadan görüntülendi

AA - Güncel
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Yükselen alevler Yangın söndürme çalışmaları Yerleşim yerine ulaşan alevler Yangının havadan görüntüsü İtalya'nın kuzeyinden güneyine farklı noktalarında çıkan orman yangınları günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Yükselen alevler

Yangın söndürme çalışmaları

Yerleşim yerine ulaşan alevler

Yangının havadan görüntüsü İtalya'nın kuzeyinden güneyine farklı noktalarında çıkan orman yangınları günlük hayatı olumsuz etkiledi. Lucca bölgesine bağlı Massarosa kenti civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yerleşim yerine ulaşan alevler havadan görüntülendi. Trieste kenti civarında çıkan yangınlara ise havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA / Güncel

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