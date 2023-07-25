Avrupa'da Müslümanlara Yönelik Nefret Söylemi ve Irkçılık Artıyor

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Hamad bin Khalifa Medeniyet Merkezi Başkanı Abdulhamid el-Hamdi, Avrupa'da Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve ırkçılığın önemli ölçüde arttığını ve bir arada yaşama iradesini tehdit ettiğini söyledi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Hamad bin Khalifa Medeniyet Merkezi Başkanı Abdulhamid el-Hamdi, Avrupa'da Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve ırkçılığın önemli ölçüde arttığını ve bir arada yaşama iradesini tehdit ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan Hamdi, Avrupalı Müslümanlara yönelik nefret olgusunun, Avrupa basınında tartışma konusu haline geldiğini, bazı hükümet kurumlarının da bu olgunun varlığını kabullendiğini ifade etti.

Hamdi, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bir rapora atıfta bulunarak, raporda ülkedeki Müslüman azınlığın ırk ayrımcılığına ve nefret söylemine karşı en savunmasız grup olduğu sonucuna varıldığını aktardı.

Avrupa'daki Müslümanlara yönelik ırkçılığın çeşitli şekillerde tezahür ettiğini dile getiren el-Hamdi, Müslümanların isimleri, dış görünüşleri veya kökenleri nedeniyle ev veya iş bulmakta güçlük çektikleri bireysel vakaları örnek olarak verdi.

Hamdi, özellikle başörtülü kadınların sözlü saldırı ve tacizle karşı karşıya kalarak ırkçılığa karşı savunmasız hale geldiğini vurguladı.

"Aşırı sağcı partilerin yükselişiyle ırkçılık daha yüksek seviyelere ulaştı"

İslam karşıtı bir çizgide siyaset yapan aşırı sağcı partilerin toplumdaki ırkçılığa etkisine değinen Hamdi, "Çoğu Avrupa ülkesinde İslam karşıtı bir tutum takınan aşırı sağcı partilerin yükselişiyle ırkçılık eskisinden daha yüksek seviyelere ulaştı." dedi.

Hamdi, bu "tehlikeli" gelişmenin, özellikle Müslümanların önemli bir bölümünün vatandaş olduğu ülkelerde bir arada yaşamın geleceğini tehdit ettiği konusunda uyararak, "Nefret söyleminin rekor seviyelere tırmanması, Avrupalılar arasında din ve ırk temelinde bir uçurum yarattı." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mülteci konumuna düşen Ukraynalılara yönelik Avrupa basınının kullandığı dilin Müslümanlara yönelik ırkçılığı daha net ortaya koyduğunu iddia eden el-Hamdi, "Ne yazık ki Ukraynalı mültecilerin Suriye, Irak, Afganistan ve Orta Doğu'dan gelen mültecilerden tamamen farklı olduğu şeklinde bir anlatı benimsendi." diye konuştu.

Avrupalı Müslümanların nefret söylemiyle mücadeledeki rolü

Avrupalı Müslümanların nefret söylemiyle mücadeledeki rolüne de değinen el-Hamdi, Avrupa hukukunun herkes üzerinde otoriteye sahip olduğuna işaret etti. Hamdi, "Bu nedenle Avrupalı Müslümanlar kendilerini korumak için hukukun gücüne güveniyorlar." değerlendirmesinde bulundu.