Avrupa'da Kuraklık Krizi BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Aralarında İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesi bu yaz, büyük nehirlerin tamamen kurumasına ve tarımsal ürün kayıplarına yol açan şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kaldı. BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Aralarında İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesi bu yaz, büyük nehirlerin tamamen kurumasına ve tarımsal ürün kayıplarına yol açan şiddetli kuraklıkla karşı karşıya kaldı. İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Mantova'da bir çiftçi traktör kullanıyor, 12 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua) Romanya'nın Teleorman ilçesinde Tuna Nehri'nin kurumuş yatağı görülüyor, 7 Ağus tos 2022. (Fotoğraf: Gabriel Petrescu/Xinhua) Almanya'nın Rhineland-Palatinate eyaletinin Kaub kasabasında suyu çekilmiş Ren Nehri yatağı görülüyor, 11 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Shan Weiyi/Xinhua) Portekiz'in Cascais belediyesindeki Rio da Mula Barajı'nın düşen su seviyesi görülüyor, 9 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Pedro Fiuza/Xinhua) İspanya'nın Castillay Leon bölgesindeki Losacio belediyesinde bir orman yangınından zarar görmüş bir alan görülüyor, 20 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Castilla y Leon B ölge Yönetimi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Xinhua / Güncel England Almanya İspanya İtalya Güncel Haberler

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