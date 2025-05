'Avrupa'da karavan turizmi yapan 7 milyon insanı Türkiye'ye çok rahat çekebiliriz'

TÜRKİYE Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, Türkiye'deki karavan kamp alanlarının yetersiz olduğunu belirterek, "Sadece Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, olabilecek yerlerinde karavan park ve karavan kamping alanları oluşturup, bunu ülke ve dünya çapında iyi bir tanıtımla, Avrupa'da karavan turizmini yapan yaklaşık 7 milyon insanı Türkiye'ye çok rahatlıkla çekebiliriz, getirebiliriz" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu yıl 14-18 Mayıs tarihleri arasında 4'üncü kez düzenlenen Trakya Doğada Yaşam Fuarı'nda sergilenen karavanlar, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Türkiye Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ahmet Fazlıoğlu, iyi bir karavanın standartlara ve normlara uygun üretilmesiyle anlaşıldığını söyledi. Fazlıoğlu, "İyi bir karavanda kesinlikle şasenin karavan standartlarına uygun olması, elektrik tesisatının uygun olması, gaz tesisatının uygun olması, ısı yalıtımının, su yalıtımının uygun olması, yük dengesinin uygun olması başlıklarıyla sıralayabiliriz. İyi bir karavan alırken kesinlikle merdiven altı bir firmadan alıp almamanıza çok dikkat etmeniz lazım. Bunu da demin saydığım ana başlıklarla anlayabilirsiniz. Satış sonrası hizmet çok önemli. Sonuçta bu ürünü insanlar yapıyor. Hata tabii ki olabilir, her firmada olabilir. Kaliteli üretim yapan firmada da olabilir. Satış sonrası hizmet bu anlamda çok önemli. Satış sonrası hizmeti en iyi şekilde alacağınız bir firmadan karavanınızı temin etmenizi öneriyoruz" dedi.

'7 MİLYON İNSANI TÜRKİYE'YE ÇEKEBİLİRİZ'

Türkiye'de karavan kamp alanlarının yetersiz olduğunu söyleyen Fazlıoğlu, "Biz bununla alakalı 20 gün önce Turizm Bakanımızla görüşme fırsatı bulduk. Türkiye'deki kamp alanlarına, kamp park yerlerinin yetersiz olduğunu dile getirdik. Şöyle örnek vereyim ben; mesela 2022 yılında Almanya'nın karavan turizminden elde ettiği milli gelir yaklaşık 28 milyar avro. Bizim Türkiye'de bu pastadan pay almamamız için hiçbir sebep yok. Sadece Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, olabilecek yerlerinde karavan park ve karavan kamping alanları oluşturup bunu ülke ve dünya çapında iyi bir tanıtımla Avrupa'da karavan turizmini yapan yaklaşık 7 milyon insanı Türkiye'ye çok rahatlıkla çekebiliriz, getirebiliriz. Zaten turizm anlamında dünyada tatil yapan turistlerin Türkiye'ye bir ilgisi var. Sadece dediğim gibi kamp alanlarını kamping alanlarını güzel bir projeyle, güzel bir altyapısıyla, üstyapısıyla, dış yapısıyla güzel kamp alanları oluşturarak bunun da reklamına Avrupa'da, dünyada ve ülkemizde yaparak, dünyadaki karavan turizmi yapan üreticileri Türkiye'ye çekerek bu bahsetmiş olduğumuz milli karavan turizmden kazanılan pastadan biz de pay alabiliriz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN KARAVANLAR AVRUPA PAZARINDA YER BULUYOR'

Fazlıoğlu, Türkiye'de karavan sektörünün her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, "Biliyorsunuz Türkiye'de karavan sektörü pandemi ve maalesef Hatay depremiyle beraber hareketlendi. Her geçen gün insanların ilgisini, alakasını çekmeye başladı. Maalesef bir ay önce yaşadığımız İstanbul depremi de insanların artık gücü yeten, finansı kuvvetli olan, bu karavana erişebilecek maddi özgürlüğü olan herkesin bir karavan sahibi olması gerektiğini hissettirdi. Çünkü öyle bir doğal bir felakette, Allah göstermesin tabii biz yaşanmasını kesinlikle istemeyiz, karavan gerçekten can kurtarıcı bir ürün haline gelmiş oluyor. Sektör dediğim gibi her geçen yıl daha ileriye doğru ilerliyor, kalite anlamında, standartlar ve normları yükseltme anlamında her geçen gün daha ileriye doğru ilerliyor. Avrupa'da ciddi anlamda artık Türkiye'de üretilen karavanlar pazarda payını bulmaya başladı, başlıyor. Biz de dernek olarak karavan standartları ve normlarını tüm üreticilerin uygulaması için elimizden geleni yetkili kurumlarla yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE CİDDİ PAZAR PAYINA SAHİP OLACAĞIZ'

Ülke genelinde önceki yıllara göre üretici sayısının düştüğünü dile getiren dernek başkanı Fazlıoğlu, "Bu oyundan çıkan üretici arkadaşlar büyük çoğunlukta merdiven altı üretimi yapan, bu işi gelip geçici mantığıyla yapan arkadaşlar. Standartlara, normlara uygun olmayan şekilde üretim yapan arkadaşlar. Kullanıcı da alıcı kitlesi de her geçen gün bir karavanın nasıl olması noktasında ciddi anlamda bilinçleniyor, araştırıyor, bakıyor, deneyimleyen arkadaşlarından veya yakınlarından iyisini kötüsünü öğrenip, bir karavanın nasıl olması gerektiğini, en önemli noktaların ne olması gerektiğini öğrenip, ona göre tercihlerini yapıyor. Bu noktada da merdiven altı diye tabir ettiğimiz üretici firmalar kendini bu standartlara getiremediği noktada sektörden çıkıyorlar. Evet genel anlamda dünyada bir ekonomik kriz var. Maalesef bizim ülkemizde de var bu ekonomik kriz. Bu ekonomik krizden biz de sektör olarak tabii ki etkileniyoruz. Ama bu gelip geçici bir süre. Sektörün önü Türkiye'de çok açık. Hem iç pazarda hem dünya pazarında sektör bence yakın bir zamanda birkaç yıl içinde ciddi anlamda pazar payına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

Fuarı organize eden Önder Harbili, bu yılki fuara yurt dışından daha fazlı katılım olduğunu söyledi. Harbili, "Ziyaret noktasında katılımcıların 100'e yakın temsilci markalarımız burada yerini almıştır. Ziyaretçi açısından Trakya, İstanbul, Çanakkale, Güney Marmara gibi bölgelerin yanı sıra bu sene, her seneden daha fazla bir şekilde Yunanistan, Bulgaristan'dan ziyaretçi almaya başladık. Bu da bizi ve katılımcılarımızı daha da mutlu ediyor" dedi.