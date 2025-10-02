Avrupa'da İsrail'in Filoya Saldırısına Protestolar: İtalya ve Fransa'da Genel Grev Çağrısı

(ANKARA) - İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Avrupa genelinde protesto edilirken, İtalya ve Fransa'da yarın için genel grev çağrısı yapıldı.

Ankara'da İsrail Büyükelçiliği konutu, İstanbul'da ise ABD Başkonsolosluğu önünde İsrail'in saldırısı protesto edildi. Benzer eylemler Avrupa'nın çeşitli kentlerinde de düzenlendi. Göstericiler sloganlar atarak Gazze'deki Filistinliler için uluslararası toplumu "soykırıma" karşı sesini yükseltmeye çağırdı.

"Filonun ve Filistin'in yanında her şeyi durduralım"

Roma'da yüzlerce öğrenci ve sendika üyeleri, Termini İstasyonu önündeki Piazza dei Cinquecento meydanında toplandı. "Filonun ve Filistin'in yanında her şeyi durduralım" sloganı atan göstericiler trafiği kapattı. Polis müdahale ederek metro istasyonlarını kapattı ve meydana erişimi kısıtladı.

Ayrıca, İtalya'nın en büyük iki sendikası Taban Sendikaları Birliği (USB) ve İtalyan Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL) sendikaları, yarın ülke genelinde greve gideceklerini açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüştüğünü, operasyon sırasında şiddet kullanılmayacağı güvencesi aldığını açıkladı. Tajani, "Tel Aviv silahlı kuvvetleri tarafından şiddete başvurulmayacağı bana teyit edildi" dedi.

Yunanistan'daki sendikalardan Sumud Filosu'na destek çağrısı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerde protestocu Sumud filosuna destek vermek üzere sokaklara dökülürken toplam 76 sendika ve işçi örgütü, filonun güvenli geçişini talep eden ortak bir bildiri yayımlayarak herhangi bir saldırının Yunanistan genelinde kitlesel protestolara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik abluka, saldırı ve soykırıma derhal son verilmesi gerektiği vurgulandı. Sendikalar, İsrail devletinin filodakilerin hayatını tehlikeye atmayı aklından bile geçirmemesi gerektiğini belirterek, "En küçük bir saldırı dahi kitlesel protestolara yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Yunan hükümetine de çağrı yapan sendikalar, filonun korunması için gerekli adımların atılmasını istedi. Filonun uluslararası hukuka uygun, barışçıl bir misyon olduğunun altı çizildi. Ayrıca İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu. Bunlar arasında silah ambargosu, ticari, askeri ve siyasi ilişkilerin askıya alınması talepleri yer aldı.

İ spanya, Almanya, İngiltere ve Belçika'da protestolar

İspanya'nın Barselona kentinde yüzlerce kişi İsrail Konsolosluğu önünde toplanarak müdahaleyi kınadı ve Gazze halkıyla dayanışma mesajı verdi. Berlin'de çok sayıda protestoccu Tren Garı'nın merkez istasyonuna yürürken, Brüksel'de protestocular ise Borsa meydanından Dışişleri Bakanlığı'na yürüyüş düzenledi.

Londra'da da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı ve mürettebatın alıkonulmasına karşı protestolar patlak verdi. Londra'daki aktivistler ayrıca bugün için protesto çağrısı yaptı. Londra'daki protestolarda protestocuların taşıdığı pankartlarda İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a ithafen "Savaş suçlusu" ifadelerini kullandığı görüldü.

Fransa merkezli, solcu hareket Revolution Permanente Fransa ve Avrupa genelinde grev çağrısı yaptı.

İ rlandalı Senatör gözaltında

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris, aralarında Senatör Chris Andrews'un da bulunduğu en az yedi İrlanda vatandaşının gözaltına alındığını belirterek, gelişmeleri "endişe verici" olarak nitelendirdi. Harris, İsrail'in uluslararası hukuka uymasını beklediklerini söyledi.

İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Harris ise "uluslararası hukuka uyulmasını ve filodaki herkesin buna uygun şekilde muamele görmesini" beklediklerini vurguladı.

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, "Bu insani girişime katılanların güvenliği ve korunması, hepimizin ve onların geldikleri ülkelerin ortak kaygısıdır" ifadelerini kullandı.

Kolombiya İsrailli diplomatları sınır dışı etti

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise ülkedeki tüm İsrailli diplomatları sınır dışı etti ve saldıyı "Netanyahu'nun uluslararası suçu" olarak tanımladı. Petro, 2020'den bu yana yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasını feshetti ve filoda bulunan iki Kolombiyalının serbest bırakılmasını talep etti.